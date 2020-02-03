Başkan Erdoğan'dan Türkiye - Ukrayna İş Forumu'nda önemli açıklamalar 03.02.2020 20:48

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'da Türkiye - Ukrayna İş Forumu'nda konuştu. Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması'na ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Sayın Başkanla bu konuda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı. Yerli otomobile ilişkin de açıklama yapan Erdoğan, "Geleceğin teknolojisiyle elektrikli olarak üreteceğimiz otomobili inşallah 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz." dedi.