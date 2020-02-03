Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'da Türkiye - Ukrayna İş Forumu'nda konuştu. Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması'na ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Sayın Başkanla bu konuda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı. Yerli otomobile ilişkin de açıklama yapan Erdoğan, "Geleceğin teknolojisiyle elektrikli olarak üreteceğimiz otomobili inşallah 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz." dedi.
Başkan Erdoğan'dan Türkiye - Ukrayna İş Forumu'nda önemli açıklamalar03.02.2020 20:48
- Başkan Erdoğan'dan Türkiye - Ukrayna İş Forumu'nda önemli açıklamalar
- Ortalık iyice kızışıyor! Fatih Ürek’ten sıkı dostu Demet Akalın’a sert sözler: Dedikoducu!
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İdlib saldırısı açıklaması: 3'ü sivil 5'i asker 8 kişi şehit oldu
- Çoçuklar koronavirüsten nasıl korunmalı?
- Aksaray'a şehit ateşi düştü! İdlib şehidi Kadir Yıldız'ın şehadet haberi ailesine ulaştı |Video Son Dakika Videoları
- Gaziantep'e şehit ateşi düştü! İdlib şehidi Uğur Kurt'un şehadet haberi ailesine ulaştı
- Gaziantep'e şehit ateşi düştü! İdlib şehidi Onur Şükrü Özler'in şehadet haberi ailesine ulaştı
- Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!
- İstanbul Tuzla'ya şehit ateşi düştü! İdlib şehidi Halil Demir'in şehadet haberi ailesine ulaştı
- Müge Anlı 3 çocuk annesi Pelin Yıldırım'ı buldu
- Görümcesi ile kavga edip evden kaçmıştı! Müge Anlı Havva Özel'i buldu
- Osmaniye'ye şehit ateşi düştü! İdlib şehidi Serkan Deprem'in şehadet haberi ailesine ulaştı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.