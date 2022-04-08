RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov'la görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov'la görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov'la görüştü
08.04.2022 09:35

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:39
Karadeniz'deki doğalgaz için...
Haber 00:18
Ters kelepçeli camdan fırlayıp...
Haber 01:25
İstanbullular dikkat! O saatte...
Haber 05:05
40 lira karşılığında kedileri...
Haber 05:23
İBB zabıtaları engelli...
Haber 02:48
Fuel oil havuzu patlayan tesis...
Haber 47:13
Bahçeli'den önemli açıklamalar
Haber 01:19
F-16 satışına yeşil ışık!
Haber 01:08
Terör örgütü PKK'dan orman...
Haber 05:57
O ilimizde görsel şölen! Her...
Haber 06:55
Müge Anlı'da aranan İTÜ'lü...
Haber 04:10
Kesmek için aldı bakın şimdiki...

Son dakika haberi... Milli Savunma Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov'la telefon görüşmesinde Mauripol başta olmak üzere sivillerin karadan, denizden emniyetle tahliyesinin aciliyetini vurguladı.

Haber Videoları

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüşmesinde, diplomatik çözüme yardımcı olmak ve can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin önemini vurguladı.

Özellikle Mauripol başta olmak üzere sivillerin karadan, denizden emniyetle tahliyesinin aciliyetinin üzerinde durulduğu görüşmede, Akar tarafından Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.

SON DAKİKA