RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları İkinci yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Ara tatil ne zaman bitiyor? 2022 Sömestır tatili için MEB'den duyurular

İkinci yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Ara tatil ne zaman bitiyor? 2022 Sömestır tatili için MEB'den duyurular

İkinci yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Ara tatil ne zaman bitiyor? 2022 Sömestır tatili için MEB'den duyurular
08.04.2022 09:46

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) ara tatil ile ilgili son dakika duyuru yapıldı. Yüz yüze eğitim son sürat devam ederken yakın zamanda milyonlarca öğrenci Nisan ara tatiline girecek. Gündemde yer alan 'Ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2022 Ara tatilde idareciler, öğretmenler okula gelecek mi, seminer olacak mı?' sorularına yanıt veren MEB'in güncel duyuruları haberimizde!

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MEB 2022 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine göre ikinci dönem ara tatil 11 Nisan Pazartesi günü başlayıp, 15 Nisan Cuma günü bitecek. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapmış olacak. Dersler de tekrar 18 Nisan Pazartesi günü yüz yüze eğitim şeklinde devam edecek. İşte takvim;

2022 ARA TATİLDE İDARECİLER, ÖĞRETMENLER OKULA GELECEK Mİ, SEMİNER OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında "Yüz yüze eğitimle ayakta durabilmek, bunun iradesini öğretmenlerimizle, bütün okul yöneticilerimizle, tüm il müdürlerimizle, ilçe milli eğitim müdürlerimizle gösterebilmek çok önemli bir başarı hikayesi. Bunu unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu 11-15 Nisan tarihleri arasında öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin okula gitmeleri zorunluluğunu kaldırıyoruz. Mesleki gelişim için öğretmen bilişim ağı oluşturduk o platformlardaki eğitimlere istedikleri yerlerden katılabilirler" dedi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullarda ikinci dönem eğitimi 7 Şubat 2022 Pazartesi ile 17 Haziran 2022 Cuma tarihleri arasında olacak. Yani 17 Haziran 2022 Cuma günü okullar kapanacak ve öğrenciler yaklaşık 2,5 aylık yaz tatiline girecekler.

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