Haberler Haber Videoları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel’deki NATO Karargahı'nda! Masada Ukrayna var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel’deki NATO Karargahı'nda! Masada Ukrayna var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel’deki NATO Karargahı'nda! Masada Ukrayna var
16.03.2022 17:05 - Son Güncelleme: 16.03.2022 17:05

OTOMATİK OYNAT

Haber 04:23
Başkan Erdoğan'ın Duda ile...
Haber 02:56
Polonya Cumhurbaşkanı Duda...
Haber 00:09
Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile...
Haber 01:00
Bugün okul var mı? Hangi...
Haber 00:57
Ek gösterge için son viraj
Haber 11:37
İBB'nin kestiği çınarların...
Haber 01:48
Yusuf İslam'dan Uluslararası...
Haber 03:55
Kartopu kavgasında şok!...
Haber 04:48
Karın ağrısıyla gitti...
Haber 01:42
Eski eşine sokak ortasında...
Haber 00:10
FETÖ firarisi yakalandı
Haber 21:01
Seçim barajı yüzde kaça...

Son dakika haberi... NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları Rusya’nın saldırısının ardından Ukrayna ile ilgili gelişmeleri ele almak üzere toplandı. Toplantıda Türkiye’yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil etti.

Haber Videoları

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü nitelikte gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Brüksel'de NATO Karargâhına geldi.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret etti.

Buradaki çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline gelen Türkiye'nin çok önemli çalışmalar yaptığını, ciddi başarılar sağladığını belirtti. Akar, farklı faktörler nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini ifade ederek çalışmaların daha büyük hassasiyetle devam etmesinin önemini vurguladı.

KANADA SAVUNMA BAKANI ANAND İLE GÖRÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüşmesinde Türkiye'ye karşı uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının önemini vurguladı.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Bakan Akar ilk olarak Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile bir araya geldi.

İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar tarafından Türkiye'ye karşı uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının öneminin de vurgulandığı öğrenildi.

SON DAKİKA