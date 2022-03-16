Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel’deki NATO Karargahı'nda! Masada Ukrayna var

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü nitelikte gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Brüksel'de NATO Karargâhına geldi.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret etti.

Buradaki çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline gelen Türkiye'nin çok önemli çalışmalar yaptığını, ciddi başarılar sağladığını belirtti. Akar, farklı faktörler nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini ifade ederek çalışmaların daha büyük hassasiyetle devam etmesinin önemini vurguladı.

KANADA SAVUNMA BAKANI ANAND İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüşmesinde Türkiye'ye karşı uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının önemini vurguladı.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Bakan Akar ilk olarak Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile bir araya geldi.

İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar tarafından Türkiye'ye karşı uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının öneminin de vurgulandığı öğrenildi.