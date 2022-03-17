Haberler Haber Videoları Bir gecede değişecek! Meteoroloji’den peş peşe uyarı! İşte İstanbul’da kar yağışının yoğunlaşacağı gün! | HAVA DURUMU

Bir gecede değişecek! Meteoroloji’den peş peşe uyarı! İşte İstanbul’da kar yağışının yoğunlaşacağı gün! | HAVA DURUMU

Bir gecede değişecek! Meteoroloji’den peş peşe uyarı! İşte İstanbul’da kar yağışının yoğunlaşacağı gün! | HAVA DURUMU
17.03.2022 09:56

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Aybar fırtınası etkisiyle kar yağışının etkisi altında kalan İstanbul'a kar geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bugün başlaması beklenen soğuk hava dalgasının Cuma gününden itibaren kar yağışına döneceği ve 4 gün süreceği bildirildi. Öte yandan Meteoroloji İstanbul'da kar yağışının yoğunlaşacağı günü de açıkladı. İşte il il hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olan yeni soğuk ve yağışlı hava sistemine ilişkin raporu yayınladı. Meteoroloji'nin açıklamasına göre Türkiye yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Bugün yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların cuma gününden itibaren kar yağışına dönmesi bekleniyor.

Meteoroloji raporuna göre yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı duyuruldu.

Meteoroloji rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğini, hava sıcaklıklarının ise önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceğini açıkladı.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Cuma gününden itibaren pazartesi gününe kadar etkili olacak soğuk hava Kuzey ve iç bölgelerde kar yağışına neden olacak. İstanbul'da "ısı adası" etkisinden dolayı cuma günü karla karışık yağmur olacak, sonraki günlerde kar görülecek. Sıcaklık gündüz 4 derece, gece 0 dereceye kadar düşer" mesajını paylaştı.

İŞTE İSTANBUL'DA YAĞIŞIN EN KUVVETLİ OLACAĞI GÜN
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin haritasını yayınladı. Haritaya göre İstanbul'da cuma günü başlayacak kar yağışı cumartesi günü yoğunlaşarak devam edecek. Pazar günü de devam etmesi beklenen yağışın pazartesiden itibaren sıcaklıkların biraz artmasıyla karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin paylaşımında "Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor" denildi.

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