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Milli gurur TCG Anadolu'nun eğitim görüntüleri nefes kesti!

Milli gurur TCG Anadolu'nun eğitim görüntüleri nefes kesti!
24.06.2023 20:24

OTOMATİK OYNAT

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun eğitim görüntülerini paylaştı. Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından beğenilirken eğitim anları ise adeta nefes kesti. İşte o anlar...

Haber Videoları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun eğitim görüntülerini paylaştı.

EĞİTİM GÖRÜNTÜLERİ NEFES KESTİ
Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından beğenilirken eğitim anları ise adeta nefes kesti.

TGC ANADOLU ÖZELLİKLERİ NELER?
Tam yüklü deplasmanda 27 bin 436 ton ağırlıkta, 231 metre boyunda ve 32 metre genişliğinde inşa edilen Çok Maksatlı Amfibi Gemi TCG Anadolu, Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekat alanlarında ve gerektiğinde Hint ve Atlantik okyanuslarında kullanılabilecek.

Bir amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını kriz bölgelerine taşıyabilme yeteneğine sahip TCG Anadolu, havuzunda taşıyacağı araçlarıyla çıkarma operasyonlarına katılabilecek.

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