Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk TIMSS 2019 sonuçlarını duyurdu: Türkiye ilk kez 500 puanın üzerine çıktı

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması TIMSS 2019'un Türkiye sonuçlarını açıkladı. Bakan Selçuk, "Bu verilere göre TIMSS 2019 sonuçlarına göre Türkiye, TIMSS uygulamalarında 500 puanın her iki alanda da ilk kez üzerine çıkmış oldu." dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

Türkiye sonuçlarını sizlerle açıklamak üzere karşınızdayım. TIMSS uluslararası eğitim başarılarını değerlendirme kuruluşlarını değerlendirme araştırmasıdır.

4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik-fen alanındaki başarılarını ele alıyor. Ülkemiz TIMSS 2019'a kadar Fen ve Matematik alanlarında zaman zaman başarısını artırmıştır. Türkiye 2019'da ilk kez 4. sınıftaki uygulamaya 5. sınıf örneklemiyle katılmıştır.

2015-2019 döngülerinde 4. sınıf düzeyinde katılan öğrencilerin ortalama yaşı 12 iken Türkiye'den katılan öğrencilerin yaş ortalaması 9.2'ydi.

Bu raporumuza göre Türkiye puanlarının değerlendirmesi şöyle:

4. sınıf matematik alanında 483 olan ortalama puan 2019'da 40 puan arttı. Matematik uygulamasında 2015'te 49 ülke arasında 36 sırada yer alırken 2019'da 58 ülkeden 23. sıraya yükseldi.

Fen alanında 2015'te 483 ortalama puandı. 2019'da ise 5462ya yükseldi.

Fen uygulamasında 2015'te 35.'yken 2019'da 58 ülke arasından 19. sıraya yükseldi.

Bu verilere göre TIMSS 2019 sonuçlarına göre Türkiye, TIMSS uygulamalarında 500 puanın her iki alanda da ilk kez üzerine çıkmış oldu.

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