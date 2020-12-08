Koronavirüsü atlatan kişilerde şoke eden 'tırnak' detayı! Fabrika çalışanları fark etti

Tüm dünyayı etkisi altın alan koronavirüs salgınının belirtilerine bir yenisi daha eklendi. Denizli'de bir tekstil fabrikasındaki ultraviyole cihazında kumaş kontrolü yapan bir görevli ışık altında tırnaklarının parladığını fark etmesiyle ilginç bir detay ortaya çıktı. Sadece koronavirüsü atlatan ve ilaç kullananların tırnaklarının ultraviyole ışığı altında beyaz göründüğünü fark ettiler. Firma yetkilileri merak edilen bu durumu uzmanlara sordu. Uzmanlar ise koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir adlı ilacın geçici bir yan etkisi olduğunu belirterek, ultraviyole ışıması altında tırnaklarda, deride flurosans verdiğinden bahsetti.

Denizli'de bir tekstil firması çalışanlarının, ürünlerin son renk kontrollerinin yapıldığı ışık kontrol kabininde tesadüfen fark ettikleri durum herkesi şaşırttı. Korona virüs hastalığını atlatan kişilerin ultraviyole ışığın altına ellerini koyduklarında tırnaklarında beyazlık oluşurken, hastalığın bulaşmadığı kişilerde herhangi bir fark oluşmadı.



Denizli'de Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil firması yıllardır kullandığı cihaz ile ilginç bir durumu fark etti. Tekstil firmasında ürünlerin son renk kontrollerinin yapıldığı kabinde çalışan işçiler, korona virüs hastalığı atlatan bir çalışanın cihaz başında çalışırken tırnak diplerinde beyazlık oluştuğunu fark etti. Korona virüs hastalığının bulaşmadığı kişiler ile karşılaştırıldığında ise ortaya çıkan fark görenleri şaşırttı. Birçok çalışanın ultraviyole ışığının altında deneme yapması üzerine korona virüs atlatanlar ile hastalığın bulaşmadığı kişiler ultraviyole ışığının altına ellerini koyarak, karşılaştırdı. Korona virüs hastalığını atlatan kişilerin tırnaklarında beyazlık oluştuğu ortaya çıktı. Çalışanların durumu İnsan Kaynakları Müdürü İsmail Çerçi'ye aktarması üzerine firmada çalışan birçok kişi üzerinde denemeler yapıldığı öğrenildi.