Milli Dayanışma Kampanyası'nı provoke etmek isteyenlerin hedefinde eyalet sistemi mi var? 02.04.2020 15:02

Koronavirüsle ekonomik mücadele kapsamında Başkan Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na toplumun her kesiminden destek yağdı, süreçte mağdur olabilecek kesimler için sadece birkaç gün içinde yüzlerce milyon lira toplandı. Fakat özellikle CHP ve İP'in başını çektiği, bazı gazetecilerin ise destek verdiği bir kesim kampanyayı provoke etme peşine düştü. Peki kampanyayı asılsız iddialarla karalamak isteyenlerin gerçek hedefi ne? Ayrıntılar haberimizde.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyası bazı kesimlerce neden hedef alınıyor? AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay bu soruyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı tespitlerde bulundu.

"BU MÜCADELEYİ BAŞARIYA GÖTÜRECEK KUDRETE SAHİBİZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, "Bu güne kadar her türlü mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımız milletine güvenerek dayanarak yola çıktı ve bu dayanışma başarıya götürdü. Devletin yapacağı görevlere bakacak olursak, zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bütün Batı medeniyetinden çok daha iyi alt yapıya sahibiz. Satın alma gücü bakımında vatandaşlarımız dünyanın en iyi 12. ekonomisinde yaşıyorlar. Sağlık alt yapısı itibariyle bu mücadeleyi başarıya götürecek kudrete sahibiz. Parlamentonun duvarında yazan "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" anlayışıyla biz mücadeleyi götüreceksen o zaman milletle dayanışmamız lazım. Biz bize yeteriz anlayışıyla bugüne kadar kutlu zaferlere nasıl dayanışma içerisinde gitmişsek burada da inşallah dayanışma içerisinde bu korona belasıyla mücadelede başarıya ulaşacağız." İfadelerini kullandı.

"MASKELİ SİYASET ŞİZOFREN MUHALEFET"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise muhalefetin virüsle mücadelesini akamete uğratmak için yaptığı girişimlerle ilgili olarak "Birlik beraberlik ve dayanışma içerisinden olmamız, kenetlenme halinde olmamız gereken bugünlerde bu dayanışmayı zedeleme ve sabote etme gayretlerini maskeli siyaset şizofren muhalefet olarak değerlendiriyorum. Beraber ağlayıp beraber gülen toplumlara 'millet' denir. Türkiye dünyanın en zengin ülkesi değildir. Ancak Türk milleti dünyanın en cömert milletidir. Hem kendi içimizde birbirimizle dayanışmamız hem de başka ülkelerle olan yardımlaşma ve dayanışmayla bugüne kadar örnek olmuş bir devletiz. 81 vilayetimizde görülen asrın belası olan koronavirüsle mücadele ediliyor. Devletimiz tüm kurumlar seferber olduk. Türk milleti yüzyıllardır bu gibi olaylarda millet dayanışma içerisinde girmiştir. Bu dayanışmalara devlet başkanları hep öncülük etmiştir. Böyle bir kampanyanın başlatılmış olması çok önemlidir. Devlet-millet kaynaşmasını gösterir. Devlet burada yardımları bir kurala bağlayıp istismarın önüne geçmek istiyor." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ EYALET SİSTEMİYLE YÖNETMEK İSTİYORLAR"

CHP'li İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin izin almadan başlatmış olduğu kampanyalarını isim vermeden eleştiren Akçay, bu tip kampanyaların istismara açık olduğunu bu tür kampanyaların devletin denetiminde olmasının tekelden yürütülmesinin önemine dikkat çekti. MHP'li Akçay, "Milli dayanışma kampanyasını, devletin vatandaştan para istemesi olarak değerlendirenlerin başka alternatif kampanyaları açması hem bir çelişki ifade ediyor hem de bozgunculuk göstergesidir. Bu tehlikeli bir anlayıştır. Milli dayanışmamızı zedelemeye yönelik bozguncu bir faaliyettir. Bu toplanan paralar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hesabında duracak ve koronavirüs mücadelesinde yardıma muhtaç kişilere ulaştırılacaktır. Türkiye bir hukuk devletidir ve yardım toplama kanunu vardır. Hiç kimse izin almadan yardım toplayamaz. Üstelik dikkat çekici bir şekilde 'Merkezi hükümet / yerel hükümet' kavramlarını kullanmaları da Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısına yönelik bölücü ve bozguncu bir propagandadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir tek hükümeti vardır. Onun dışında illerde valiler ve belediyeler vardı. 'Yerel hükümet' lafıyla dillerin altındaki bakla Türkiye'yi adeta bir eyalet sistemi içerisinde yönetmek isteyen bir anlayışın tezahürüdür. Bunu da reddediyor ve kınıyoruz." dedi.

"MİLLETİMİZİN DİKKATİNDEN KAÇMAMAKTADIR"

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, "Muhalefetin şu an yapılan bu muhteşem seferberliği yaptığı itirazlar kendi içerisinde onlarca yüzlerce çelişki içermektedir. Onun için milletimizin de bunlar dikkatinden asla kaçmamaktadır. Şu anda biz bize yeteriz derken, bizim amacımız kastımız bu millet bütün güçlükleri savaşla silahla değil, dayanışma birlik beraberlik ve dayanışma ile yenmiştir. Bu hastalıklı zihniyet dün Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı operasyonlarında nenelerimiz, teyzelerimiz kendi elleriyle çorap örerken Mehmetçik'e ondan da rahatsız olmuşlardı. Aynı hastalıklı zihniyet 15 Temmuz ihaneti karşısında bu aziz millet meydanlara indiği zaman ondan da rahatsız olmuşlardı. Bugünkü rahatsızlıkta aynı rahatsızlıktır. Buradaki hastalıklı zihniyet bir zamanlar tartışma ortaya çıkmıştı 'biz aynı gemide değiliz' diyen maalesef öyle bir hastalıklı zihniyetin göstergesidir." İfadelerini kullandı.

"MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ BALTALAMAYA GÜÇLERİ YETMEYECEK"

Türkiye'nin koronavirüs nedeniyle en çok ölü vakasının yaşandığı iki ülke İtalya ve İspanya yaptığı tıbbı yardımın takdire şayan bir davranış olduğunu söyleyen MHP'li Akçay, "Uluslararası dayanışmanın en somut örneğini göstermektedir. Türkiye burada bir öncülük yapmaktadır. Bunu eleştirmek utanılacak bir durumdur. Türk milletinin bütün dünyada bu dayanışmayı, yardımlaşmayı desteği vermesinden kim rahatsız olabilir. Bunlar bocalıyorlar şizofrenik bir anlayışla yaklaşıyorlar. Her şeye karşı çıkıp baltalamak kötülemek isteği ancak şizofrenik yaklaşımla açıklanır. Bu tutumları kınıyorum. Hiç kimse Türkiye'nin birlik ve beraberliğini dayanışmasını ve milli kampanyalarını baltalamaya gücü yetmeyecektir ve milletimiz de bunlara itibar etmeyecektir." dedi.

