İçişleri Bakanlığı'nın belediyelerin yardım kampanyasını iptalini eleştiren Amerikan sermayeli FOX TV'nin spikeri Fatih Portakal yine skandal sözlere imza attı.

Portakal, Türkiye 'deki belediyeleri Türkiye'de bir özerklik varmış gibi 'Yerel Hükümetler' olarak tanımladı. Skandal sözler sonrası sosyal medyada Portakal'a tepki yağdı.Fatih Portakal'dan sonra benzer bir skandal bu kez aynı zihniyetin ortağı Halk TV 'den geldi. Halk Tv, ancak PKK 'nın yayın organlarında görülebilecek bir skandala imza attı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun izinsiz bağış kampanyalarına ilişkin açıklamalarının değerlendirildiği programda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden "Yerel Hükümet" olarak bahsedildi.

Daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da "İstanbul Ankara'dan yönetilemez" açıklamaları benzer şekilde değerlendirilmiş ve büyük tepki çekmişti.

