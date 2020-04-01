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    • Ekonomi
    • 01.04.2020 15:20
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    • 01.04.2020 15:39
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    'dan sonra bir özerklik skandalı da 'den!

    Amerikan sermayeli 'nin spikeri canlı yayında skandal sözlere imza atmış ve 'deki belediyeleri Türkiye'de bir özerklik varmış gibi 'Yerel Hükümetler' olarak tanımlamıştı. Fatih Portakal'dan sonra aynı zihniyetin ortağı olan HalkTV de yayınında "Yerel Hükümet" tabirini kullandı.

    Portakal'dan sonra bir özerklik skandalı da Halk TV'den!

    İçişleri Bakanlığı'nın belediyelerin yardım kampanyasını iptalini eleştiren Amerikan sermayeli 'nin spikeri yine skandal sözlere imza attı.

    TÜRKİYE'DE "ÖZERKLİK" SKANDALI!
    Portakal, 'deki belediyeleri Türkiye'de bir özerklik varmış gibi 'Yerel Hükümetler' olarak tanımladı. Skandal sözler sonrası sosyal medyada Portakal'a tepki yağdı.

    HALK TV DE ORTAK OLDU!
    Fatih Portakal'dan sonra benzer bir skandal bu kez aynı zihniyetin ortağı 'den geldi. Halk Tv, ancak 'nın yayın organlarında görülebilecek bir skandala imza attı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun izinsiz bağış kampanyalarına ilişkin açıklamalarının değerlendirildiği programda, 'nden "Yerel Hükümet" olarak bahsedildi.

    Daha önce Başkanı 'nun da "İstanbul Ankara'dan yönetilemez" açıklamaları benzer şekilde değerlendirilmiş ve büyük tepki çekmişti.

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