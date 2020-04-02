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Eczane çalışma saatleri değiştirildi! İstanbul'da eczaneler saat kaça kadar açık?

Eczane çalışma saatleri değiştirildi! İstanbul'da eczaneler saat kaça kadar açık?

02.04.2020 15:23

Son dakika haberine göre koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'de eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada eczanelerin çalışma saatleri pazar günü hariç 09.00-18.00 olarak açıklandı.


Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'de eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada eczanelerin çalışma saatleri pazar günü hariç 09.00-18.00 olarak açıklandı.

İşte Vali Yerlikaya'nın açıklaması
#Covid19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.

#Covid19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.#EvindeKalİstanbul🏠 pic.twitter.com/HMx0eyHrG8

&mdash; Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 2, 2020

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