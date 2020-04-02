Eczane çalışma saatleri değiştirildi! İstanbul'da eczaneler saat kaça kadar açık?

Son dakika haberine göre koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'de eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada eczanelerin çalışma saatleri pazar günü hariç 09.00-18.00 olarak açıklandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'de eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada eczanelerin çalışma saatleri pazar günü hariç 09.00-18.00 olarak açıklandı.
İşte Vali Yerlikaya'nın açıklaması
#Covid19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.
#Covid19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.#EvindeKalİstanbul🏠 pic.twitter.com/HMx0eyHrG8— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 2, 2020
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