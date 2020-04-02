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"Amerikan orjinli 'nin sunucusu sosyolojiyi adeta zehirliyor!"

Türkiye koronavirüse karşı tedbir almada en erken davranan ve virüsün etkilerini en asgari düzeyde tutan ülkelerden biri olmayı başardı. Buna rağmen özellikle yabancı finans kaynaklı bazı medya organları, algı operasyonlarıyla Türkiye'yi hedef aldı. Bunlardan bir tanesi de algı operasyonlarının değişmez adresi, ABD orjinli ve sunucusu oldu. Sabah Gazetesi yazarı , bugünkü köşe yazısında Fatih Portakal'ın sinsi ihanetine dikkat çekti. Tuna, "yerel hükümetler" tabirini kullanarak özerklik göndermesi yapan Fatih Portakal'a ""'ya teşekkür etmeliyiz" aşamasından buralara geldi demek ki. PKK da (bu ifadesi nedeniyle) "Portakal'a teşekkür etmeliyiz" dese yeridir." dedi.

  • Güncel
  • 02.04.2020 07:53
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 08:57
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Portakal sosyolojiyi adeta zehirliyor!

İşte Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna'nın "Bozgunculuk merkezleri" adlı köşe yazısının ilgili kısımları:

Ne ki, Yeni Samanyolu TV tesmiye ettiğim Amerikan orjinli FOX TV'nin Portakal'ı sosyolojiyi adeta zehirliyor.

Ben hayatımda bu kadar sinsi bir algı operatörü görmedim.

Kimi zaman (entipüften konularda) sureti haktan görünmesinin yegane nedeni, algı faaliyetini zerk etmek için prestij kazanma ihtiyacından kaynaklanıyor.



Haber falan sunduğu yok. Haberler araç sadece, işi gücü algı faaliyeti.

Geçen gün yardımlaşma - dayanışma kampanyasına karşı "bozgunculuğun" daniskasını yaptı.

Yardım kampanyasını 7 maaşını bağışlayarak başlatan bu ülkenin Cumhurbaşkanını "takdir" edeceğine, tahkir etmeye çalıştı.

Bununla da kalmadı, bu kampanyayı Türkiye Cumhuriyeti'nin zaafı olarak göstermek için kendini paraladı.

Be hey bozguncu ne zaafı?

Birçok Avrupa ülkesine insani yardım gönderdik. Daha dün tıbbi yardım uçağı kalktı yine.

Cumhurbaşkanımızın fotoğrafının yanına yerleştirdiği eşek kadar "IBAN verdi" yazısı eşliğinde yaptığı kara propaganda bu milletin dayanışmasına karşı duyduğu rahatsızlığın göstergesiydi.

Keriz avlamaya yönelik popülist bir dil, pespaye bir mugalata.

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