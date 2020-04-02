İşte Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna'nın "Bozgunculuk merkezleri" adlı köşe yazısının ilgili kısımları:



Ne ki, Yeni Samanyolu TV tesmiye ettiğim Amerikan orjinli FOX TV'nin Portakal'ı sosyolojiyi adeta zehirliyor.



Ben hayatımda bu kadar sinsi bir algı operatörü görmedim.



Kimi zaman (entipüften konularda) sureti haktan görünmesinin yegane nedeni, algı faaliyetini zerk etmek için prestij kazanma ihtiyacından kaynaklanıyor.





Haber falan sunduğu yok. Haberler araç sadece, işi gücü algı faaliyeti.



Geçen gün yardımlaşma - dayanışma kampanyasına karşı "bozgunculuğun" daniskasını yaptı.



Yardım kampanyasını 7 maaşını bağışlayarak başlatan bu ülkenin Cumhurbaşkanını "takdir" edeceğine, tahkir etmeye çalıştı.



Bununla da kalmadı, bu kampanyayı Türkiye Cumhuriyeti'nin zaafı olarak göstermek için kendini paraladı.



Be hey bozguncu ne zaafı?



Birçok Avrupa ülkesine insani yardım gönderdik. Daha dün tıbbi yardım uçağı kalktı yine.



Cumhurbaşkanımızın fotoğrafının yanına yerleştirdiği eşek kadar "IBAN verdi" yazısı eşliğinde yaptığı kara propaganda bu milletin dayanışmasına karşı duyduğu rahatsızlığın göstergesiydi.



Keriz avlamaya yönelik popülist bir dil, pespaye bir mugalata.



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