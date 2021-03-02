MHP Lider Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, MHP'nin siyaset anlayışının merkezinde millet vardır. Acısı, sevinci bir olan geleceğini geçmişinin emanetleri üzerine kuran, huzur ve refah arzusuyla dolup taşan, alın teriyle, göz nuruyla rızkını arayan büyük bir milletin sevdalısıyız. Partimiz gücünü ve güvenini milletten alan siyasal düşüncenin savunucusudur. Milletlerin varlığıyla yeryüzünün çehresi değişmiştir. Millet olmanın dinamizmiyle milli devletler doğmuştur.’’ dedi