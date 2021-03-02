Devlet Bahçeli: HDP’nin kapatılması elzemdir ve acildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Siyasi partilerin kapatılması Anayasa Mahkemesi'nce kesin olarak karara bağlanmaktadır. Kapatmaya konu eylemlerin yalnızca işlenmiş olması yeterlidir. HDP diye bir partiden, söz etmek artık mümkün olmayacaktır. Türkiye bir hukuk devletiyse HDP'nin kapatılması acildir, şarttır. Ayrıca başka bir ad altında, mesela Demokratik Bölgeler Partisi isimli paravan terör oluşumu çatısıyla bile tekrardan faaliyette bulunmasına fırsat verilmemelidir." dedi.