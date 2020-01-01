MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 72 yaşında! 01.01.2020 15:27

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 72. Yaşında. 1 Ocak 1948’de dünyaya gelen Bahçeli, bugün 72. Doğum gününü kutluyor. İşte Türk siyasetinin renkli siması Bahçeli’nin kameralara takılan özel anları…

DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ocak 1948 yılında Osmaniye'de doğdu.



Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlköğrenimini Osmaniye'de, ortaöğrenimini İstanbul'da tamamlayan Bahçeli, üniversite öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisinde yapmıştır. Başlangıcından itibaren Ülkücü Hareket'in her kademesinde görevler üstlenerek Büyük Ülkü Davası'na hizmet etti.



Bahçeli, 1967 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde öğrenci iken Ülkü Ocağı Kurucusu ve yöneticisi olarak görev aldı. 1970-1971 yıllarında Türkiye Milli Talebe Federasyonu Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Bahçeli, bir yandan aktif olarak Ülkücü Hareket'te yer alırken, diğer yandan da ilmi alandaki çalışmalarını devam ettirmiştir.