Hadise kırmızı göğüs dekolteli elbisesi ile O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde çok konuşulan isimler arasında başı çekiyor. Geçtiğimiz günlerde göğüslerinden sonra kalçasına da estetik yaptırdığı iddia edilen 34 yaşındaki Hadise, Fenerbahçe forması giyen Max Kruse'un teklifi ile programda şoke oldu. O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümünde sahneye çıkan Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse yarışmada Sway isimli şarkıyı seslendirdi. Alman futbolcu ile kendisine dönen jüri üyelerinden Hadise arasında yaşanan diyalog çok konuşuldu.
Hadise O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde Max Kruse'un teklifi ile şoke oldu: Eğer Hadise kabul ederse...01.01.2020 15:55
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