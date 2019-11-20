Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklendiği bildirildi. Öte yandan, yurt genelinde yağış beklenmediği bildirildi. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte 20 Kasım il il hava durumu raporu...
YAĞIŞ BEKLENMİYOR
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı ve iç bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceğini duyuran Meteoroloji, yurt genelinde yağış beklenmediğini bildirdi.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 16°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI °C, 16°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 13°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU °C, 16°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
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