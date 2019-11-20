Kadıköy'de korkutan yangın! Bomba gibi patladı! 20.11.2019 14:20

Kadıköy’de bir inşaatta çıkan yangın park halindeki lüks bir cipe sıçrayınca cip bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle alevler metrelerce yükselirken çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Cipin patladığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda, iddiaya göre inşaat alanında bulunan kağıt ve kartonlar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Büyüyen yangın, yol kenarında park halinde olan lüks cipe sıçradı. Lüks cip alev alev yanarken, görgü tanıkları durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine geldiği sırada lüks cip bomba gibi patladı.

Cipin patlamasıyla alevler metrelerce yükselirken, patlamaya tanık olan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken lüks cipte maddi hasar meydana geldi.

Alev alev yanan lüks cipin bir anda bomba gibi patladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde lüks cip alev alev yanıyor, itfaiye olay yerine geldiği sırada lüks cip patlıyor.