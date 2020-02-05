Meteoroloji çığ bölgesi için hava durumu tahminini açıkladı | 5-6 Şubat 2020 Van hava durumu | Video 05.02.2020 16:18

Van'da dün yaşanan çığ felaketinin ardından arama kurtarma faaliyetleri için bölgeye giden ekipler, 2'nci kez çığ düşmesinin ardından kar kütlelerinin altında kaldı. Yaşanan felaketin ardından 33 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de çığ bölgesi için hava durumu tahmininde bulundu.

Çığ hadisesinin yaşandığı Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışının aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, Van'ın Bahçesaray ilçesinde bugün akşam orta ve zamanla hafif kuvvette kar yağışlarının devam edeceği tahmin ediliyor.

Yarın ise bölgede yağış beklenmiyor.

Cuma günü başlayacak kar yağışlarının, öğleden sonra etkisini arttırması ve pazar sabah saatlerine kadar kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde yoğun olarak devam edeceği öngörülüyor.