Haberler Video Van'da çığ altında kalan AFAD Müdürü Osman Uçar çığ faciasını anlattı! |Video
Van'da çığ altında kalan AFAD Müdürü Osman Uçar çığ faciasını anlattı! |Video

Van'da çığ altında kalan AFAD Müdürü Osman Uçar çığ faciasını anlattı! |Video

05.02.2020 16:45

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Osman Uçar, kurtarılarak tedavi altına alındı. Uçar facia anlarını anlattı. İşte AFAD Müdürü Osman Uçar'ın ağzından yaşanılan facia anları...


Van'da dün meydana gelen çığ düşmesi sonucu arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Uçar, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Ambulansla hastahaneye sevk edilen Uçar, tedavi altına alındı.

Bu arada çığ altında kalan diğer vatandaşların kurtarılması için AFAD ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Uçar yaşadığı facia anlarını böyle anlattı.

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