Haberler Haber Videoları MERAL AKŞENER'den 6'lı masa açıklama videosu izle! İYİ PARTİ Lideri: ''Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz''

MERAL AKŞENER'den 6'lı masa açıklama videosu izle! İYİ PARTİ Lideri: ''Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz''

MERAL AKŞENER'den 6'lı masa açıklama videosu izle! İYİ PARTİ Lideri: ''Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz''
03.03.2023 17:02 - Son Güncelleme: 03.03.2023 17:31

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:05
İmamoğlu'nun hedefinde masa...
Haber 07:41
Başkan Erdoğan Türkiye Ulusal...
Haber 03:52
EYT’li vatandaş: “Resmi...
Haber 01:21
EYT'li vatandaş: "Allah...
Haber 01:57
100 kişiye mezar olan...
Haber 01:04
FETÖ'nün Twitter'daki...
Haber 01:15
TBMM'den flaş karar! Artık...
Haber 05:03
Aleyna Ölmez taburcu oldu
Haber 02:49
6'lı koalisyonda 13. raunt!
Haber 01:04
Korkunç son! Olay yerinde...
Haber 08:22
Başkan Erdoğan muhalefetin...
Haber 00:26
Merdan Yanardağ'ın başörtüsü...

6'lı koalisyonun son toplantısı sonrası CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti. İYİ Partililer ise 'Millet 5'ten büyüktür' diyerek masayı dağıtma tehdidinde bulundu. Yaşanan sıcak çatışmanın etkileri sürerken OHAL ilan eden İYİ Parti'de Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konu başlığında tüm kurmaylarını tek tek dinlediği öğrenildi. Toplantı sonrası çıkış yapan İYİ Partili kurmaylar, "Türkiye iyi olacak" vurgusu yaptı. Akşener'in yeğeni İYİ Partili Ümit Dikbayır ise "Evet, millet beşten büyüktür" sözlerini yineledi. Muhalefete yakın isimler ise takvim.com.tr'nin haftalardır yazdığı "Akşener masayı dağıtacak" haberini doğruladı. Öte yandan toplantıdan ilk kareler de geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti boyun eğmeyecek" dedi. Akşener, 6'lı masadan ayrıldıklarını açıkladı, İBB Başkanı İmamoğlu ile ABB Başkanı Yavaş'a çağrı yaptı.

Haber Videoları
SON DAKİKA