Mehmetçik, Kandil ve destekçilerinin 'girilemez' dediği Zendure Tepesi'nde!

Son dakika haberi! Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek operasyonlarıyla terör örgütü PKK'ya peş peşe ağır darbeler indirilmeye devam ediyor. Mehmetçik, Kandil'in ve destekçilerinin 'girilemez' dediği ve bölgede stratejik öneme sahip Zendure Tepesi'ne indirme yaptı. Teröristlerin büyük oranda temizlendiği Zendure Tepesi ve çevresine konumlanan Mehmetçik, yeni üs bölgeleri oluşturarak bölgeyi kontrol altına aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'taki Metina Vadisi'ne yönelik başlatılan 'Pençe Şimşek' ve 'Pençe Yıldırım' operasyonu devam ediyor. Aralarında sözde bölge sorumlusunun da bulunduğu şu ana kadar 53 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği hava-kara operasyonunda, özel eğitimli komandolar, Metina bölgesinde stratejik öneme sahip, teröristlerin 'girilemez' dediği 2 bin metre rakımlı Zendure Tepesi'ne havadan indirme yaptı.





TERÖRİSTLERİN GİRİLEMEZ DEDİĞİ YERDEYİZ: F-16 VE SİHA'LAR VURDU

Metina Vadisi bölgesinde Zap Vadisi'ni de görmesi nedeniyle büyük bir alana hâkim olmasından dolayı kritik öneme sahip Zendure Tepesi'nde daha önceden İnsansız Hava Aracı'nın belirlediği hedefler vuruldu. F-16 savaş uçakları ve SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) tarafından hedefler imha edildikten sonra bölgeye havadan indirme yapıldı.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birliklerinden oluşan Özel Kuvvetler Komutanlığı'na askerler ile komandolar helikopterlerle Zendure Tepesi'ne indirildi. Tepede yer alan patlayıcılar imha edildi.





MEHMETÇİK, YENİ ÜS BÖLGELERİ OLUŞTURARAK BÖLGEYİ KONTROL ALTINA ALDI

Teröristler zaman zaman bu bölgeden Türkiye sınırında yer alan askeri üs bölgelerine sızma girişiminde de bulunuyordu. Sabah'ın haberine göre, teröristlerin büyük oranda temizlendiği Zendure Tepesi ve çevresine konumlanan Mehmetçik, yeni üs bölgeleri oluşturarak bölgeyi kontrol altına aldı.





SURİYE'DE 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde Mehmetçiğe makineli tüfekle ateş açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



115 HAİN ETKİSİZ

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı ise nisan ayında 115 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.