Saat 14.00'da ne açıklanacak? AK Parti’den merak konusu olan paylaşım: Yarın (Bugün) saat 14.00’te

Son dakika haberi! AK Parti’nin sosyal medya hesabından pinokyo emojisiyle birlikte “Yarın saat 14.00’te” cümleleri paylaşıldı. AK Parti’nin bu paylaşımı sonrasında sosyal medya kullanıcıları arasında açıklanacak olan şey merak konusu oldu

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından merak uyandıran bir paylaşım yapıldı. AK Parti'nin sosyal medya hesabından "Yarın saat 14.00'te" denilerek pinokyo emojiisi paylaşıldı.



SAAT 14.00'DA NE AÇIKLANACAK

AK Parti'nin yarın saat 14.00'da ne açıklayacağı merak konusu olurken, sosyal medya kullanıcıları arasında tahminler yapılmaya başlandı.