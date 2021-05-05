RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Saat 14.00'da ne açıklanacak? AK Parti’den merak konusu olan paylaşım: Yarın (Bugün) saat 14.00’te

Saat 14.00'da ne açıklanacak? AK Parti’den merak konusu olan paylaşım: Yarın (Bugün) saat 14.00’te

Saat 14.00'da ne açıklanacak? AK Parti’den merak konusu olan paylaşım: Yarın (Bugün) saat 14.00’te
05.05.2021 11:22
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Son dakika haberi! AK Parti’nin sosyal medya hesabından pinokyo emojisiyle birlikte “Yarın saat 14.00’te” cümleleri paylaşıldı. AK Parti’nin bu paylaşımı sonrasında sosyal medya kullanıcıları arasında açıklanacak olan şey merak konusu oldu


AK Parti'nin resmi Twitter hesabından merak uyandıran bir paylaşım yapıldı. AK Parti'nin sosyal medya hesabından "Yarın saat 14.00'te" denilerek pinokyo emojiisi paylaşıldı.


SAAT 14.00'DA NE AÇIKLANACAK
AK Parti'nin yarın saat 14.00'da ne açıklayacağı merak konusu olurken, sosyal medya kullanıcıları arasında tahminler yapılmaya başlandı.

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