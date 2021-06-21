Maske zorunluluğu ve pazar kısıtlaması kalkacak mı? Kabine Toplantısı başladı gözler Başkan Erdoğan'da

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da başladı. Türkiye yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında haziran ayı normalleşmesi ile aşılamada resmen çığır açtı. Nüfusun 3 katı kadar tedarik edilen aşı sonrası 42 milyon doza yakın aşılama yapıldı. Aşılamada yaşanan olumlu gelişmeler sonrası özellikle maske yasağı ve pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor. Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda turizm sektörüne verilen KDV desteğinin uzatılması konusunun gündeme gelmesi öngörülüyor. Kritik Kabine Toplantısı'nda alınacak kararları Başkan Erdoğan duyuracak.