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Türkiye'nin gözü kritik Kabine Toplantısı'nda! Başkan Erdoğan açıklayacak: Pazar yasağı kaldırılacak mı?

Türkiye yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında haziran ayı normalleşmesi ile aşılamada resmen çığır açtı. Nüfusun 3 katı kadar tedarik edilen aşı sonrası 42 milyon doza yakın aşılama yapıldı. Aşılamada yaşanan olumlu gelişmeler sonrası özellikle maske yasağı ve pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor. Gözler bugün Kabine Toplantısı'ndan gelecek olan tam açılma kararına kilitlendi. Kritik Kabine Toplantısı'nda alınacak kararları Başkan Erdoğan duyuracak.

21.06.2021 07:23 - Son Güncelleme: 21.06.2021 07:36
Türkiye'nin gözü kritik Kabine Toplantısı'nda! Başkan Erdoğan açıklayacak: Pazar yasağı kaldırılacak mı?

Türkiye'de pazar günü yasağı ile maske kısıtlamasının kaderi bugün belli oluyor. Koronavirüste pandemi kısıtlamalarının kaldırılması için gözler bugün yapılacak Kabine toplantısında.

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Türkiye'nin gözü kritik Kabine Toplantısı'nda! Başkan Erdoğan açıklayacak: Pazar yasağı kaldırılacak mı?

Hızlı aşılama ve vatandaşın tedbirlere tam uyumuyla pandemin etkisini önemli ölçüde kıran Türkiye'de 1 Temmuz'dan itibaren pazar günleri de sokağa çıkma serbestisi geliyor.


Türkiye'nin gözü kritik Kabine Toplantısı'nda! Başkan Erdoğan açıklayacak: Pazar yasağı kaldırılacak mı?

BAŞKAN ERDOĞAN SAATLER SONRA AÇIKLAMA YAPACAK
Kısıtlamalar ve yeni normalleşmenin ikinci kademesi için önümüzdeki sürecin şekilleneceği kabine toplantısının gerçekleşeceği kritik günde toplantının bitmesi ile birlikte gözler kameraların karşısına geçecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Bakanlar Kuruluna başkanlık edecek olan Erdoğan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunumu sonrasında kabinenin pandemiye dair alacağı kararları Tüm Türkiye'ye ilan edecek.

Türkiye'nin gözü kritik Kabine Toplantısı'nda! Başkan Erdoğan açıklayacak: Pazar yasağı kaldırılacak mı?

İşte kabine gündemine dair sıcak bilgiler;

Türkiye'nin gözü kritik Kabine Toplantısı'nda! Başkan Erdoğan açıklayacak: Pazar yasağı kaldırılacak mı?

HAFTA İÇİ AKŞAM KISITLAMASI ESNETİLECEK
Hafta içi saat 22'den sonra olan kısıtlama ya 24'e çekilecek ya da tamamen kaldırılacak.