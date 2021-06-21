Türkiye'nin gözü kritik Kabine Toplantısı'nda! Başkan Erdoğan açıklayacak: Pazar yasağı kaldırılacak mı?

BAŞKAN ERDOĞAN SAATLER SONRA AÇIKLAMA YAPACAK

Kısıtlamalar ve yeni normalleşmenin ikinci kademesi için önümüzdeki sürecin şekilleneceği kabine toplantısının gerçekleşeceği kritik günde toplantının bitmesi ile birlikte gözler kameraların karşısına geçecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Bakanlar Kuruluna başkanlık edecek olan Erdoğan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunumu sonrasında kabinenin pandemiye dair alacağı kararları Tüm Türkiye'ye ilan edecek.