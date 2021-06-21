Türkiye'nin gözü kritik Kabine Toplantısı'nda! Başkan Erdoğan açıklayacak: Pazar yasağı kaldırılacak mı?
Türkiye yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında haziran ayı normalleşmesi ile aşılamada resmen çığır açtı. Nüfusun 3 katı kadar tedarik edilen aşı sonrası 42 milyon doza yakın aşılama yapıldı. Aşılamada yaşanan olumlu gelişmeler sonrası özellikle maske yasağı ve pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor. Gözler bugün Kabine Toplantısı'ndan gelecek olan tam açılma kararına kilitlendi. Kritik Kabine Toplantısı'nda alınacak kararları Başkan Erdoğan duyuracak.
21.06.2021 07:23
- Son Güncelleme: 21.06.2021 07:36
BAŞKAN ERDOĞAN SAATLER SONRA AÇIKLAMA YAPACAK
Kısıtlamalar ve yeni normalleşmenin ikinci kademesi için önümüzdeki sürecin şekilleneceği kabine toplantısının gerçekleşeceği kritik günde toplantının bitmesi ile birlikte gözler kameraların karşısına geçecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Bakanlar Kuruluna başkanlık edecek olan Erdoğan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunumu sonrasında kabinenin pandemiye dair alacağı kararları Tüm Türkiye'ye ilan edecek.