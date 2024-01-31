Mario Levi kimdir?

Türk edebiyatının dikkat çeken yazarlarından Mario Levi, 66 yaşında hayatını kaybetti. Edebiyat dünyasında önemli bir yere sahip olan Levi, eserleri ve kalemiyle okurları tarafından sevilerek takip ediliyordu.

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Levi'nin vefatını Buart Sanat Atölyesi sosyal medya hesabından, "Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, eşsiz insan, bir tanemiz Mario Levi'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Edebiyata, bizlere kattıkları için minnettarız. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadeleriyle duyurdu.

MARİO LEVİ KİMDİR?

Mario Levi, 1957 yılında İstanbul'da doğdu. 1975 yılında Saint Michel Fransız Lisesi'nden, 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Fransız ve Roman Filolojisi'nden mezun oldu.

İlk öyküsünü 1975 yılında yazdı. 1984 yılından sonra, Hokka dergisi, Şalom, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Dergi, Stüdyo İmge, Gösteri, Milliyet Sanat, Argos ve Oksijen gibi birçok yayın organında yazılar yazdı.

İlk kitabı Jacques Brel: Bir Yalnız Adam 1986 yılında yayınlandı. Bu kitap üniversiteyi bitirme tezinin romanlaştırılmış şeklidir. 1990 yılında yayınlanan ilk öykü kitabı Bir Şehre Gidememek otobiyografik özellikler taşır ve yazarın hem aşkları, hem de çocukluk ve ilk gençlik yıllarıyla hesaplaşması gibidir.

ESERLERİ

1986 Bir Yalnız Adam: Jacques Brel

1990 Bir Şehre Gidememek

1991 Madam Floridis Dönmeyebilir

1992 En Güzel Aşk Hikâyemiz

1999 İstanbul Bir Masaldı

2005 Lunapark Kapandı

2005 Bir Yaz Yağmuruydu

2009 Karanlık Çökerken Neredeydiniz?

2010 İçimdeki İstanbul Fotoğrafları

2013 Size Pandispanya Yaptım

2015 Bu Oyunda Gitmek Vardı

2016 "Bir Cümlelik Aşklar "

2019 Gördüklerimiz Görmediklerimiz -1 Bir Cuma Rüzgarı Kadıköy

2020 Gördüklerimiz Göremediklerimiz 2 Bu Salı ve Her Salı - Şişli

2022 Teğet Geçen Hayatlar 1 - Ayçiçekleri Her Gece Bir Yalnızlığa Bakar