Haberler Video Haber Videoları Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası Kalın'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası Kalın'dan önemli açıklamalar

04.03.2020 22:14

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Kalın, Başkan Erdoğan'ın Moskova'ya gerçekleştireceği ziyarete ilişkin "Rusya'daki toplantıda amacımız ateşkes" ifadelerini kullandı. CHP'li Özkoç'un skandal sözlerine tepki gösteren Kalın, "Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletiyle ne zaman bir düşmanı ile uğraşmaya başlasa bu PKK, DEAŞ, FETÖ olabilir. CHP zihniyetinin ortaya çıkarak bu düşmanlarla aynı saflarda yer aldıklarını görüyoruz." ifadelerini kullandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları