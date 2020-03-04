Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Kalın, Başkan Erdoğan'ın Moskova'ya gerçekleştireceği ziyarete ilişkin "Rusya'daki toplantıda amacımız ateşkes" ifadelerini kullandı. CHP'li Özkoç'un skandal sözlerine tepki gösteren Kalın, "Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletiyle ne zaman bir düşmanı ile uğraşmaya başlasa bu PKK, DEAŞ, FETÖ olabilir. CHP zihniyetinin ortaya çıkarak bu düşmanlarla aynı saflarda yer aldıklarını görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası Kalın'dan önemli açıklamalar04.03.2020 22:14
- Kahraman şehit Ragip Soylu Coşkun'un duygulandıran videosu: Şehit olmak kalbime doğuyor
- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası Kalın'dan önemli açıklamalar
- Manisa'da bisküvi içinde uyuşturucu sevkiyatı!
- İstiklal Madalyası'nda gizli İdlib gerçeği! "Ne işimiz var?" diyenlere en iyi cevabı Atatürk vermiş...
- AK Partili Akbaşoğlu, CHP'li Özkoç'u istifaya davet etti: Hesabı sorulacaktır!
- CHP'li Engin Özkoç'un Erdoğan'a hakareti Meclis'i karıştırdı! AK Parti'den tepki yağıyor!
- Esad halkına yaptığı zulüm karşısında yargılanacak mı?
- Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'i kabul etti
- Son dakika: Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’i kabul etti
- HİSAR hava savunma sistemi nedir? HİSAR özellikleri nelerdir?
- Kamikaze drone 'Kargu' düşmana göz açtırmıyor
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş Bahar Kalkanı açıklaması
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.