Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası Kalın'dan önemli açıklamalar 04.03.2020 22:14

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Kalın, Başkan Erdoğan'ın Moskova'ya gerçekleştireceği ziyarete ilişkin "Rusya'daki toplantıda amacımız ateşkes" ifadelerini kullandı. CHP'li Özkoç'un skandal sözlerine tepki gösteren Kalın, "Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletiyle ne zaman bir düşmanı ile uğraşmaya başlasa bu PKK, DEAŞ, FETÖ olabilir. CHP zihniyetinin ortaya çıkarak bu düşmanlarla aynı saflarda yer aldıklarını görüyoruz." ifadelerini kullandı.