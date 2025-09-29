Salihli’de kaza: 5 ölü, 6 yaralı (Kaza anı izle)

Manisa'nın Salihli ilçesinde Ankara-İzmir D300 Karayolu üzerindeki Caferbey Kavşağı yakınında dehşet verici bir kaza yaşandı. Salihli'den İzmir yönüne ilerleyen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 BLC 88 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Araç, bu sırada karşı yönden gelen Mert G. (41) idaresindeki 45 AVV 432 plakalı pikapla kafa kafaya çarpıştı.

1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Tuğçe Karakayış (35), Elif Büşra Uzunaltın (29), Abdullah Mavzer (27), Hamza Uzunaltın (32) ve küçük Kemal Uzunaltın (6) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan Elanur U. (4) ile pikap sürücüsü Mert G. (41) ve yolcular Zeynep Burcu G. (35), Deniz G. (68), Eline G. (2) ve Ertuğrul G. (70) yaralandı.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Sağlık ekipleri, kazada yaralananları Salihli Devlet Hastanesi ve Özel Medigüneş Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan 4 yaşındaki Elanur U., daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan 1'i çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kazanın anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği ve pikapla kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı.