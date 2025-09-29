Termik santralde yangın!
Sivas’ın Kangal ilçesindeki termik santralin bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilerek müdahale başlatıldı. Alevleri kontrol altına almak için söndürme çalışmaları sürüyor.
Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan Kangal Termik Santrali'nin bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Hamal Köyü mevkiinde meydana geldi.
Ekipler Bölgeye Sevk Edildi
Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor.
Söndürme Çalışmaları Sürüyor
Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın ihbarının ardından itfaiye ekiplerinin kısa sürede bölgeye ulaştığını söyledi. Öztürk, yangını söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini aktardı.