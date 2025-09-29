Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan Kangal Termik Santrali'nin bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Hamal Köyü mevkiinde meydana geldi.

Ekipler Bölgeye Sevk Edildi

Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor.

Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın ihbarının ardından itfaiye ekiplerinin kısa sürede bölgeye ulaştığını söyledi. Öztürk, yangını söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini aktardı.