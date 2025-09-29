PODCAST
Sumud Filosu’nda panik! Su alan teknenin yolcularını Türkiye kurtardı
Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2025 13:36
Son dakika haberi! Türkiye, Akdeniz’deki Küresel Sumud Filosu bünyesinde Gazze’ye insani yardım taşırken su almaya başlayan bir teknedeki yolcuları tahliye etti.
