Manavgat orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı!

Son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Poyrazın da etkili olduğu bölgede giderek genişleyen alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.





Poyrazın da etkili olduğu bölgede giderek genişleyen alevlere, havadan helikopterle karadan da Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri ile müdahale edilmeye başlandı.





Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.



