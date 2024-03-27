CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma titizlikle devam ediyor.



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, 2019 Aralık ayında 15 milyon TL tutarında olan dönemin kuruyla 3 milyon dolara karşılık gelen bugün ise 80 milyon TL'yi bulan balya bayla paranın kaynağının izini sürüyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı 11 Mart 2024 günü yaptığı yazılı açıklamada, paranın kaynağını "Bir tuğla da sen koy" başlıklı kampanyada toplanan bağışlara dayandırmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik daha da ileri giderek, balya balya paraların kaynağının "CHP'ye yardım ettiği banka hesaplarında görülmesini istemeyen iş insanları" olduğu yalanına başvurmuştu. Özgür Çelik'in iddialarını Özgür Özel sürdürmüştü.

İMAMOĞLU'NUN A TAKIMI

İBB başkanın yakın çevresindeki isimler etrafında dönen para sayma skandalıyla ilgili soruşturma ilçe belediyelerinden taşınan paralarla ilgili ifadeler doğrultusunda genişlerken, kara para çarkında bulunan isimler de tek tek deşifre oldu.

Bir hayli kabarık olan listede İmamoğlu İnşaatınn başındaki Tuncay Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız, İmamoğlu'nun avukatıyken milletvekili yaptığı Turan Taşkın Özer, İETT ihalelerini verdiği CHP'de Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Özgür Karabat, CHP'de Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, teşkilatlardan sorumlu olan Ensar Aytekin, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın bulunuyor. Bu kişilerin İmamoğlu'nun 'A Takımı'nda bulunduğu konuşuluyor.

Listedeki kişilerden kimi "kafa koparan" olarak biliniyor kimi ise "yüzde 7" olarak anılıyor.

Para kuleleriyle ilgili soruşturmada daha önce görüntülerde yer alan Şişli belediye başkan yardımcısı Onur Öksel ve Maltepe Belediye Başkanının danışmanı Melih Morsünbül'ün "Biz başkandan aldığımız talimatı yerine getirdik" şeklindeki ifadeleri üzerine dün 3 kişi daha savcılık tarafından adliyeye çağrıldı.

ADLİYEYE GELDİ

Soruşturma kapsamında 27 Mart (bugün) tarihinde ise Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi.

Kılıç'ın ifadesine ulaşıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı, "Bir Tula da Sen Koy" bağış kampanyasında toplanan paralarla il binası alınmasının planlandığını anlatan Kılıç, "Bu kapsamda kendim de 50 bin lira bağış yaptım. Yine samimi olduğum arkadaşlarımdan da bu kampanyaya destek olmalarını rica ettim. Toplamda 200 bin lira bağış topladım" dedi.

Bağış parasını CHP il teşkilatına Melih Morsünbül'ün teslim ettiğini anlatan Ali Kılıç, "Ben arkadaşlarımla yemekteydim. O yüzden çantayı Melih adrese götürdü. Melih'in kameralara yansıyan görüntülerde kendisinde bulunan para benim ve 3 arkadaşımın bağış kampanyası kapsamında topladığı paralardır" dedi.

"SORUMLULUK İL BAŞKANLIĞINDADIR"

Kılıç, "Sizden bağış yapmanızı ve bağış toplamanızı isteyen kişi kim?" sorusuna da, "O tarihte bizzat bağış yapmamı isteyen kimse yoktur. Zaten kampanya devam ediyordu. Toplantılarda herkesin imkanları ölçüsünde bu kampanyaya gönüllü olmaları isteniliyordu. Ben de gönüllü olarak kampanyaya destekte bulundum. Kampanyanın başlatılmasında ve paraların toplanmasında sorumluluk CHP İstanbul İl Başkanlığı'na aittir" dedi. Kılıç ifadesinin ardından açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

İMAMOĞLU'NA DOKUNULMADI

İsimler tek tek çağrılmaya devam ederken, Ekrem İmamoğlu, henüz çağrılmadı.

Hürriyet'ten Nedim Şener, 27 Mart tarihli köşe yazısında CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturan Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nu korumak adına CHP tüzel kişiliğini ateşe attığına işaret ederek, "Sonunda kayıt dışı ya da kara para ile il binası satın alınması gibi bir tablo ortaya çıkarsa bunun faturası başında olduğu CHP'ye de çıkacak. Özgür Özel herkesin gözünün içine baka baka balya balya paranın bağış ve kapora olduğunu söylerken, İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in o tarihte CHP il saymanı olduğu yalanını söyledi." değerlendirmesinde bulunarak yaşanan süreci özetledi.

ERBAKAN DAHA ÖNCE CEZAYA ÇARPTIRILMIŞTI

Konuyu köşesine taşıyan Abdülkadir Selvi, kara para skandalına ilişkin şaibeyi Erbakan örneği üzerinden yorumlayarak "Hep dikkat çekiyorum Erbakan kayıp trilyon davasından dolayı 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erbakan faturaları ibraz etmişti ama kesin makbuzlardan dolayı cezaya çarptırıldı. 15.5 milyon lira elden ödendiyse resmi bağış miktarı 54 bin lira olduğu dikkate alınırsa CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından 287 adet bağış makbuzu kesilmesi gerekiyordu. Gerçi bu para İmamoğlu'nun etrafında kurulan rant düzeninin yanında devede kulak kalır. " dedi.

SEÇİMİ BEKLİYORLAR

Parti talimatları doğrultusunda CHP'de seçim sürecini etkilemesin diye "Para Kuleleri" konusunda kimsenin konuşmak istemediği bilgisi kulislerde dolaşırken, seçimden sonra hem CHP kurultayı sırasında para iddiaları hem de bina alımı konusundaki para kuleleri hakkında açıklamalar yapılacağı öğrenildi.

CHP'Lİ İSİM: İFADELER GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP'nin en yetkili kişilerinden olan Bülent Kuşoğlu, iddialara daha fazla dayanamayarak, gazeteci Nuray Başaran'a CHP'deki para skandalına ilişkin konuştu. Kuşoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alınması esnasındaki "para kuleleri" görüntülerine ilişkin İmamoğlu'nun "Makbuz var" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, binanın değerinin 41 milyon TL değil 24 milyon TL olduğunu söyledikten sonra konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Bu binanın (CHP il binası) tasarrufunda hiçbir eksiklik yok. Tapudaki değer neyse odur. O da 24 milyon TL'dir. Bunu da banka marifetiyle yolladık. Onlar bir ödeme yapmışlarsa ben bilmiyorum. Parti için açılmış ve toplanmış bir kampanya paramız da bağış hesabımız da yok. Genel merkezde (CHP Genel Merkezi) kayıtlar mevcuttur. CHP bunları açıklamalıdır. Toplanan paralarla ilgili fark yatırdık diyorlar. Ama bağışlar da öyle toplanmaz. Makbuz karşılığı ya da banka üzerinden yapılır. Her yıl da bağış miktarı değişir. Bu yıl en yüksek limit 300 bin TL'dir. O tarihte 50-55 bin TL'ydi. Elden bağış bile olsa 15 milyon liranın o dönemin en üst limiti olan 50-55 bin liralık makbuzu olmak zorunda. Kaldı ki banka kayıtları da yok. Aralık sonuydu, Hazine'den yeni yardım gelmemişti. 2 parça halinde parayı kesinlikle bankadan yolladık. Ben de sonradan duydum. Aradan farklar verildiğini de duydum. Ama kurumsal olarak partinin kayıtlarında neyse benim açımdan odur. Parti kurumsaldır. Genel merkezde kayıtlar mevcuttur. Genel merkezdeki herkes bunu açıklayabilir. Ellerinde evraklar da var."

CHP, Kuşoğlu'nun belirttiği gibi evrak veya belge ile durumu kanıtlayamazken süreç boyunca pek çok isim ise ifadeye çağrıldı. Çağrılan kişilerin ifadülerinde ise gerçeği yansıtmayan ibareler olduğu tespit edildi. İşte süreç boyunca ifadelere yansıyan o detaylar...

CHP'nin Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi'nin "80-85 bin lirayı o adrese götürmemi istedi" diye işaret ettiği Küçükçekmece İlçe Başkanı olan Turgay Özcan ifadeye çağırıldı.

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ifadesinde "Başkan bana paranın nereden geldiğini ve nereye harcanacağını söylemedi ben de sormadım" demişti.

Morsünbül ise "Başkan çanta ile birlikte ofisin adresinin yazılı olduğu bir kağıt verip oraya götürmemi istedi. Paralar sayılırken konuşmalardan 200 bin lira civarı olduğunu duydum. Bana parayı teslim ettiğime dair bir makbuz, belge veya senet vermediler. Amirime paranın nereden geldiğin, nasıl temin edildiğini soracak durumda değildim, talimatı yerine getirdim" şeklinde ifade verdi.

CHP'Lİ İKİ VEKİL SUS PUS: NE SAVCILIĞA GİTTİ NE BİR AÇIKLAMA YAPTI 10 İSİM İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı ve İBB meclis üyesi Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı satan Ali Rıza Braka, avukatı Gökhan Taşkapan ve Eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, Maltepe Belediye Başkanı'nın özel kalemi ve danışmanı Melih Morsünbül, Ekrem İmamoğlu'na yakın iş insanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım ifade verdi.





İHALE VERİLDİ, KASA DEVREDİLDİ KARABAT'IN TASARIM HARİKASI YÜKSELİŞİ!

İddiaya göre o dönem Serdal Taşkın'ıh genel müdürü olduğu Kültür A.Ş,'den çantayla para taşıması için çakarlı aracını işadamı Hüseyin Köksal'a tahsis eden CHP'li vekil Özgür Karabat da sessizliğini koruyor.

Ekrem İmamoğlu'nun şirketine İETT üzerinden adrese teslim 14 ihale verdiği Karabat, bu ihalelerle 2 milyar lira değerinde bir kazanç elde etmiş ancak otobüslere gereken bakım tamirat işlemleri yapılmadığı ve bir yıl içinde İETT otobüsleri 158 bin 657 kere arızalanmıştı. CHP'de Özgür Özel'in CHP'nin yeni genel başkanı seçilmesinden hemen sonraki ilk meclis toplantısında Karabat'a CHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle partinin kasasının emanet edilmesi dikkat çekti.





BABA-OĞUL BİRBİRİYLE ÇELİŞTİ

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Cebi ifadesinde "Dönemin ilçe başkanı Turgay Özcan, bağış parası topladıklarını söyleyerek adrese götürmemi istedi. Bana paraları poşette verdi. İçerisinde 80-85 bin lira olduğunu söyledi. Kime teslim edeceğimi söylemedi. Ben de ricasını kırmayarak belirtilen adrese gittim. Babamın bundan haberi yok' demişti. Oysaki Baba Çebi, oğlunu oraya kendisinin gönderdiğini söyleyerek taşınan valizde sadece 20 bin lira olduğunu öne sürdü.





KAFTANCIOĞLU: İMAMOĞLU İNŞAAT'IN ORADA OLMASI ANLAMSIZ

"Şüpheli" sıfatıyla ifade veren İstanbul eski CHP İlçe Başkanı Canan Kaftancıoğlu İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın ne amaçla para sayma görüntülerinde yer aldığına anlam veremediğini söylemişti.