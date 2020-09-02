Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Hizbullah'ın meclisteki grubunun lideri Muhammed Raad ile yaptığı görüşmeye ilişkin haber yazan Le Figaro gazetesi muhabirini azarladı. Haberde, Macron'un Raad'a, "Sizinle çalışmak istiyorum ama Lübnanlı olduğunuzu ispatlayabilir misiniz? Herkes sizin İran'a dayalı bir gündeminiz olduğunu biliyor. Lübnanlıları seviyor musunuz, evet mi, hayır mı? Eve dönün, Suriye ve Yemeni terk edin ve burada devlet kurmak için işinizi yapın, çünkü bu devletin ailenize faydası olacak." dediği belirtildi. LCI televizyon kanalının bugün yayınladığı ve dün gerçekleşen olayın görüntülerine göre Macron, kalabalığın içerisinde Malbrunot'a sesini yükselterek, "Konunun hassasiyeti açısından, yaptığınız sorumsuzca. Fransa ve buradaki ilgililer açısından da sorumsuzluk ve gazetecilik etiğine aykırı. Gazetecileri savunduğumu biliyorsunuz, her zaman savunacağım. Size açık konuşuyorum. Yaptığınız hatalı ve profesyonel değil ve miskinlik." sözlerini sarf etti.
Macron, Hizbullah ile görüşmesini haberleştiren Fransız gazeteciyi fırçaladı
02.09.2020 23:37
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