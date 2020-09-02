Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı Aksungur'un uçuşu hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklamada, Aksungur'un 49 saat havada kalarak 59. test uçuşunu tamamladığı belirtildi. Bu gelişme, "49 saat havada kalarak 59'uncu test uçuşunu tamamlayan Aksungur, 20 bin feet irtifada ay yıldızlı bayrağımızı gökyüzüne çizdi. Her şey vatan için!" ifadeleriyle paylaşıldı.
Aksungur İHA, 49 saat havada kalarak gökyüzünde ay yıldız çizdi
02.09.2020 22:55
- Aksungur İHA, 49 saat havada kalarak gökyüzünde ay yıldız çizdi
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