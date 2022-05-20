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Lüks yatla firar! 19 FETÖ'cü İtalya'ya kaçarken yolda kaldı Yunanistan'a sığındı

Lüks yatla firar! 19 FETÖ'cü İtalya'ya kaçarken yolda kaldı Yunanistan'a sığındı
20.05.2022 16:38

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Son dakika haberine göre Türkiye'den İtalya'ya giden bir lüks yatın içerisinden 19 FETÖ'cü çıktı. Hava muhalefeti nedeniyle yola devam edemeyen yatta olan kişiler Yunanistan'a sığında talebinde bulundu.

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Türkiye'den İtalya'ya giden lüks bir yatta 19 FETÖ'cü yakalandı. Yatın içerisinde 4 ailenin bulunduğu ve TSK'da görev yapmış FETÖ şüphelisi eski askerler ve iş adamlarının olduğu aktarıldı. Türkiye konuyu yakından takip ediyor. A Haber muhabiri İlhan Tahsin ayrıntıları anlattı.

Bodrum'dan hareket eden lüks bir yat Yunanistan'da hava muhalefeti nedeniyle seyre devam edemeyerek yardım çağrısında bulundu. Yat içerisinde İtalya'ya gitmek istediklerini söyleyen kişilerin 4 aileden oluştuğu ve TSK'da görev yapmış FETÖ şüphelileri ve iş adamlarının olduğu belirlendi.

Sorguları devam eden şahıslar Yunanistan'dan sığınma talebinde bulundu. Ayrıntılar Türk makamlarınca da yakından takip ediliyor.

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