Lüks yatla firar! 19 FETÖ'cü İtalya'ya kaçarken yolda kaldı Yunanistan'a sığındı

Son dakika haberine göre Türkiye'den İtalya'ya giden bir lüks yatın içerisinden 19 FETÖ'cü çıktı. Hava muhalefeti nedeniyle yola devam edemeyen yatta olan kişiler Yunanistan'a sığında talebinde bulundu.
Son dakika haberine göre Türkiye'den İtalya'ya giden bir lüks yatın içerisinden 19 FETÖ'cü çıktı. Hava muhalefeti nedeniyle yola devam edemeyen yatta olan kişiler Yunanistan'a sığında talebinde bulundu.
Türkiye'den İtalya'ya giden lüks bir yatta 19 FETÖ'cü yakalandı. Yatın içerisinde 4 ailenin bulunduğu ve TSK'da görev yapmış FETÖ şüphelisi eski askerler ve iş adamlarının olduğu aktarıldı. Türkiye konuyu yakından takip ediyor. A Haber muhabiri İlhan Tahsin ayrıntıları anlattı.
Bodrum'dan hareket eden lüks bir yat Yunanistan'da hava muhalefeti nedeniyle seyre devam edemeyerek yardım çağrısında bulundu. Yat içerisinde İtalya'ya gitmek istediklerini söyleyen kişilerin 4 aileden oluştuğu ve TSK'da görev yapmış FETÖ şüphelileri ve iş adamlarının olduğu belirlendi.
Sorguları devam eden şahıslar Yunanistan'dan sığınma talebinde bulundu. Ayrıntılar Türk makamlarınca da yakından takip ediliyor.