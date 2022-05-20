Lüks yatla firar! 19 FETÖ'cü İtalya'ya kaçarken yolda kaldı Yunanistan'a sığındı

Türkiye'den İtalya'ya giden lüks bir yatta 19 FETÖ'cü yakalandı. Yatın içerisinde 4 ailenin bulunduğu ve TSK'da görev yapmış FETÖ şüphelisi eski askerler ve iş adamlarının olduğu aktarıldı. Türkiye konuyu yakından takip ediyor. A Haber muhabiri İlhan Tahsin ayrıntıları anlattı.

Bodrum'dan hareket eden lüks bir yat Yunanistan'da hava muhalefeti nedeniyle seyre devam edemeyerek yardım çağrısında bulundu. Yat içerisinde İtalya'ya gitmek istediklerini söyleyen kişilerin 4 aileden oluştuğu ve TSK'da görev yapmış FETÖ şüphelileri ve iş adamlarının olduğu belirlendi.

Sorguları devam eden şahıslar Yunanistan'dan sığınma talebinde bulundu. Ayrıntılar Türk makamlarınca da yakından takip ediliyor.