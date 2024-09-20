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Kamyonetin motoru fırladı
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Kamyonetin motoru fırladı

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024, 11:10 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024, 11:11

Avcılar TEM Otoyolunda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği meyve sebze yüklü kamyonet, bariyerlere ardından da yön tabelasının ayağına çarptı. Araçta sıkışan şoför itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken TEM Otoyolu'nda her iki yönde de trafik kuyrukları oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikametinde Bahçeşehir Ispartakule yol ayrımında saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Ümit Kötüz kullandığı 34 VD 3339 plakalı meyve- sebze yüklü kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet yol ayrımındaki bariyerlere ardından yön tabelasının ayağına çarparak durabildi. Şoför Kötüz, araç içerisinde sıkıştı. Çarpmanın etkisi ile meyve ve sebzeler yola saçılırken aracın motoru da yerinden koptu.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şoförü yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza nedeniyle TEM Otoyolunda her iki yönde de trafik kuyrukları oluşurken polis ekipleri de kaza yerinde güvenlik önlemlerini alarak çalışmaları başlattı.

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