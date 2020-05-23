2001 krizinin baş aktörlerinden olan CHP sözcüsü Faik Öztrak her fırsatta Türkiye’nin teröristlere vurduğu ağır darbelerde etkin rol oynayan İHA ve SİHA’ların üretici BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve Ekonomik saldırılara rağmen Türk ekonomisini güçlü tutan ve IMF’ye boyun eğmeyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı hedef alıyor. Bayraktar ve Albayrak’ın teröre karşı verilen mücadeleyi ve ekonomide elde edilen bağımsızlığı görmezden gelerek aile üzerinden siyaset yapan ve “damat” diye nitelemede bulunarak likayattan dem vuran Faik Öztrak’ın ailesinin ise devlette adeta yuvalandığı ortaya çıktı.
Liyakattan dem vuran CHP’li Faik Öztrak’ın ailesi 1 asırdır devlete yuvalanmış!
23.05.2020 20:01
- Liyakattan dem vuran CHP’li Faik Öztrak’ın ailesi 1 asırdır devlete yuvalanmış!
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