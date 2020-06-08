Türkiye destekli Libya ordusu tarafında geri alınan Terhune'nin merkezinden Türkiye'ye mesaj var. 'Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Erdoğan. Teşekkür etmeyen, Allah'a şükür edemez.'
Libya'da Terhune'nin merkezinden Türkiye'ye mesaj var: Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Erdoğan... | VİDEO
08.06.2020 12:51
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