08.06.2020 13:03

Müge Anlı tarafından başlatılan proje, özellikle kaybolan Alzheimer hastaları, engelli vatandaşlar ve çocukların bulunmasını kolaylaştırmada oldukça önemli bir yere sahip. Yıllardır programında kayıp kişilerin bulunması için öncülük eden ve bugüne kadar birçok kaybın yakınlarıyla buluşmasını sağlayan Müge Anlı'nın hayata geçirdiği Sevgi İzi nerede ve nasıl yapılır?

Sevgi izi nerede yaptırılır sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 8 Haziran Müge Anlı canlı yayınında tekrar gündeme gelen ve zihinsel engelli hastaların kayıpları sonrası yaptırılan Sevgi izi dövmesi nerede yaptırılır, nedir? İşte detaylar...

SEVGİ İZİ İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Aslında sistem çok basit. Yakınlarının kaybolmasından endişe eden aileler, iletişim adres ve telefonlarıyla sitemize başvurup formu dolduracak. Sitemiz kendilerine bir numara verecek. Örneğin, 104 no. Bu numara kaybolmasından endişe edilen kişinin sol bileğinin üzerine işlenecek. O kişi kaybolduğunda kolundaki bu Sevgi İzi onun güvencesi olacak.

SEVGİ İZİ NASIL YAPILIR?

Yakınlarının kaybolmasından endişe eden aileler, iletişim adres ve telefonlarıyla www.benibuldular.com sitesinden başvurup formu dolduruyor. Bunun üzerine başvuran kişiye bir numara veriliyor. Örneğin, 104 no. Bu numara kaybolmasından endişe edilen kişinin sol bileğinin üzerine işleniyor. O kişi kaybolduğunda kolundaki bu Sevgi İzi onun güvencesi oluyor.

SEVGİ İZİNİ BİLEĞİN ÜZERİNE YAPIN

Müge Anlı bu sevgi izinin kaybolması muhtemel kişinin el bileğinin üst tarafına yapılması gerektiğini, böylelikle uzun kollu bir kıyafet de giyse yetkililer tarafından hemen fark edilebileceğinin altını çiziyor.

NASIL BULUNACAK?

Kayıp kişiyle bir şekilde karşılasan vatandaşlar, o kişinin kolundaki Sevgi İzi'ni görünce önce polise, jandarmaya ya da en yakındaki ilgili birime başvuracak. Ardından site devreye girecek.

Koldaki o "rakam"i taşıyan kişinin kim olduğu, tüm iletişim bilgileri ilgili birime verilecek ve kişinin bir an önce ailesine kavuşması sağlanacak.

BİLGİLER SAKLI KALACAK

Koluna Sevgi İzi uygulanan kişiyle ilgili herhangi bir bilgi, fotoğraf ya da iletişim bilgileri sitede kesinlikle yayınlanmayacak. Bilgiler tamamen gizli kalacak ve sadece kişi bulunduğunda bu bilgiler devlet yetkililerine verilecek.

SEVGİ İZİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Yakınlarının kaybolmasından endişe eden ailelerin Sevgi İzi başvurusunda bulunabilmesi için iletişim adres ve telefonlarıyla //www.benibuldular.com/ sayfasına başvurup formu doldurması gerekiyor. Siteden kendilerine bir numara verilecek. Örneğin, 104 no. Bu numara kaybolmasından endişe edilen kişinin sol bileğinin üzerine işlenecek. O kişi kaybolduğunda kolundaki bu Sevgi İzi onun güvencesi olacak.

DÜNYADA ÖRNEKLERİ

İngiltere'nin West Sussex bölgesinde Alzheimer veya bu tür benzeri hastalığı olan kişilere elektronik kelepçe takılarak GPS yoluyla sürekli takip edilmeleri 2013 yılında denenmeye başlandı. Pilot bölge olarak seçilen bu kentte polis, kayıp vakalarını bu yolla azaltmanın mümkün olabileceğini, kaybolan hastaların da kolaylıkla bulunabileceğini belirterek uygulamaya tam destek verdi.

Sevgi izi projesi geçtiğimiz yıl Arka Sokaklar dizisinde de yer aldı. Müge Anlı Arka Sokaklar dizisinde Alzheimer hastası olan bir kişinin kolundaki sevgi izi ile kimliğinin tespit edildiği anlar canlı yayında paylaşarak Arka Sokaklar dizisinin senaristleri ve oyuncularına teşekkürlerini iletti.

Asayiş sorunlarının işlendiği televizyon dizisinde trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan bir Alzheimer hastasının kolundaki sevgi izi dikkat çekti.

Dizideki Asayiş Şube ye bağlı cinayet masası ekibinden Oya Okar kolunda sevgi izi bulunan kurbanın sistemdeki kimlik bilgilerine ulaşılabileceğini söylüyor. Müge Anlı, Sevgi İzi'nin tüm Türkiye'ye duyurulması ve yaygınlaştırılması için destek olan Arka Sokaklar dizsinin tüm ekibine teşekkürlerini iletti.

"Sevgi İzi", zihinsel engelli, Alzheimer ve benzeri rahatsızlıkları bulunan ve kaybolma ihtimalleri yüksek olan kişilere daha çabuk ulaşılmasını sağlamak amacıyla başlatılmıştı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, proje ile ilgili açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Nitah Hatipoğlu, "Müge Anlı'nın başlattığı "Sevgi İzi" kampanyası, kayıp insanların bulunabilmesi için güzel bir uygulama. Kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. Önceden bu rahatsızlıkları olan kişilere kolye, bilezik takılırdı. Ama bu tarz şeyleri kaybetmek çok kolay olduğundan, bu projede dövme yapılması düşünülmüştür. İnsanlar, bu sistem sayesinde kolayca bulunabilecek. O yüzden buradaki dövmenin haram kılınan dövmeyle ilgisi yoktur. Bu hayatı etkileyen tıbbi bir ihtiyaçtır ve keyif için yapılandan farklıdır." dedi.