LGS tarihi değişecek mi? Yazın 2 ay okullar açık olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı 16.04.2020 15:15

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS tarihinin değişeceği söylemlerine ilişkin "Önümüzdeki haftalarda günlerde neyi nasıl yaparızın kararını hep beraber veririz. Bunu da en erken zamanda kamuoyuyla paylaşırız. LGS ile ilgili şu an bir tarih değişikliği yok. Bir zorunluluk olursa elbette bu konuyu da yeniden ele alırız." dedi. Selçuk, ""Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil." açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve verak edilen soruları yanıtladı.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil.

Telafi eğitim tamamlayıcı bir eğitimdir. TV ile EBA ile beraber hızlandırılmış bir telafidir.





UZAKTAN EĞİTİM YAKINDAN İLGİ

Evde kalmak kolay değil, alışılmış bir şeyde değil. Ebeveynlerin çocuklarıyla geçirdiği zamanı daha kaliteli hale getirebilmek için acaba neler yapabiliriz? Her veli için ayrı ayrı içerikler hazırladık. Velilerimiz isterlerse evde geçirdikleri vakitleri çok iyi vakit geçirebilirler, eğlenip bilgilenebilirler.

LGS TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ?

Başından beri söylediğimiz bu konu bir öznel bir konu değil. Bu bilimsel verilerle ortaya konulması gereken bir durum. Dünyayı da Türkiye'yi de izliyoruz. Biz sürekli toplantılar, istişareler yapıyoruz.

LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok. Ama koşullar değiştiğinde bir zaruret olursa, bu meseleyi yeniden ele alırız.