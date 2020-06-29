LGBTİ sapkınlığı şimdi de çocuk kanalları üzerinden geleceğimizi hedef alıyor!

29.06.2020 13:29

Bir eşcinsel sapkınlık projesi olan LGBTİ, gelecek nesiller için büyük tehlike oluşturuyor. Dünya çapında birçok siyasetçi, medya, küresel şirket ve STK üzerinde etkisi bulunan sapkınlık lobisi, şimdi de çocuk kanalları üzerinden geleceğimizi hedef alıyor. Cartoon Network, Disney Plus, Pixar gibi dünya çapında yayın yapan kuruluşlar, ürettiği içeriklerle çocukların zihnine girerek eşcinsel sapkınlığı yaymaya çalışıyor. Takvim.com.tr'nin özel haberi.

Yaradılıştan gelen cinsiyetlerini reddederek, sapkın ilişkilerini toplumun tamamına yaymak isteyen ve manidar bir şekilde "Onur Yürüyüşü" adıyla topluma dayatmaya çalışan bu sapkın zihniyet, çocuklarımızı bile bu doğrultuda araç olarak kullanıyor. Küçücük çocuklar bir 'cinsel obje' gibi lanse edilerek sokaklarda yürütülüyor ve böylelikle çocuklar üzerinden gelecek nesil hedef alınıyor.







ŞİMDİ DE ÇOCUK KANALLARI ÜZERİNDEN HAREKETE GEÇTİLER

Toplum yapısını hedef alan ve küresel sermayeler tarafından finanse edilen sapkınlık projesi LGBTİ, medyayı da aktif olarak kullanıyor. Çizgi filmler ve oyunlar ile çocuklara; şarkıcı klipleri, sinema filmleri ve dizilerle de direkt topluma dayatılan bu ahlaksızlık gelecek nesiller için çok büyük tehlike arz ediyor.