RAMAZAN İMSAKİYE
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Kuzey Irak, Fırat kalkanı bölgesi ve Kars'ta 8 terörist öldürüldü

Kuzey Irak, Fırat kalkanı bölgesi ve Kars'ta 8 terörist öldürüldü
18.05.2020 18:06

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ''Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 3 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi. İçişleri Bakanlığı, Kars'ta terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda PKK'lılarla sıcak temas sağlandı. Operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.


MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 3 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

İçişleri'nden yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda, teröristlerle sağlanan sıcak temasta 3 terörist, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

Operasyonda, 3 kahraman jandarma personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personelimiz bölgeden alınarak hastaneye sevk edilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

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