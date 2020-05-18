Kuzey Irak, Fırat kalkanı bölgesi ve Kars'ta 8 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ''Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 3 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi. İçişleri Bakanlığı, Kars'ta terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda PKK'lılarla sıcak temas sağlandı. Operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK'lı 3 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.
İçişleri'nden yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda, teröristlerle sağlanan sıcak temasta 3 terörist, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.
Operasyonda, 3 kahraman jandarma personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personelimiz bölgeden alınarak hastaneye sevk edilmiştir.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.