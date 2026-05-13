Demiryolunda bayram seferberliği: 18 bin 644 ek koltuk geliyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak amacıyla demiryollarında toplam 18 bin 644 kişilik dev bir kapasite artışına gidildiğini açıkladı; Ankara-İstanbul hattında konulan 8 ek YHT seferiyle 3 bin 864 ek koltuk sağlanırken; Doğu Ekspresi’nden İzmir Mavi Ekspresi’ne kadar birçok ana hat ve bölgesel trene ilave edilen 260 vagonla 14 bin 800 kişilik yeni kontenjan oluşturuldu; Bakan Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın sevdiklerine güvenli ve konforlu ulaşabilmeleri için tüm planlamaları tamamladık" mesajını verdi!

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan

