Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Kilis'in Polateli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü. Yeşilpınar köyü mevkisinde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Ekipler Seferber Oldu

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, emniyet ve jandarma ekibi sevk edildi. Taklalar atarak durabilen otomobilin içerisinde bulunan 5 kişi, çevredekilerin ve ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.