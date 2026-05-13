Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya yapılan saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
İddiaya göre, uzun süredir Galatasaray yönetimini ve Torreira’yı sosyal medya üzerinden "ölümle" tehdit eden Yusuf Y., futbolcuyu takip ederek fiziksel saldırıda bulundu. Saldırı sırasında Torreira’nın şoförü E.S.’nin araya girerek şüpheliye müdahale ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan Yusuf Y.’nin "kasten yaralama" suçundan kaydı olduğu ve sosyal medyada Galatasaray camiasını hedef alan infial yaratacak mesajlar paylaştığı belirlendi.
