Kreşler ve gündüz bakım evleri ne zaman açılıyor?

29.05.2020 15:01

Kreşler ne zaman açılıyor? Normalleşme sonrası anaokulu ve kreşlerin yazın çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Türkiye’de hayat kademeli olarak normale dönüyor. Haziran ayıyla Türkiye’de normale dönüş hızlanacak. Ailelerin en çok merak ettiği konulardan birisi de anaokulu ve kreşlerin ne zaman açılacağı oldu. Peki, kreşler ne zaman açılıyor? Anaokulu ve kreşler açılacak mı? Detaylar haberimizde…

Kreşler ne zaman açılıyor? Anaokulu ve kreşlerin açılıp açılmayacağı gündem konusu oldu. Yeni tip Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, kreşler ve anaokulların kapatılmıştı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde olan çocukların normalleşme sonrası kreşlere gönderilip gönderilmeyeceği merak ediliyor. Konuyla ilgili en net açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, kabine toplantısının ardından yapığı açıklamada kreşlerin çalışmasıyla ilgili bilgi verdi.

KREŞLER NE ZAMAN AÇILIYOR?

1 Haziran 2020 itibariyle kreşler yeniden açılabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır." dedi. Öte yandan bir süredir kapalı olan kreşlerin durumu hakkında da bilgi verdi. İşte, Erdoğan'ın açıklamasının tamamı; "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir. Üniversitelerle ilgili duyuruyu YÖK zaten daha önce yapmıştı. Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir." dedi.

ANAOKULU VE KREŞLER YAZIN AÇIK MI?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren 2 bin 577 anaokulu bulunuyor. Bakanlıktan ayrı olarak özel olarak çalışan 3 bin 596 özel anaokulu daha bulunuyor. 36-68 aylık çocukların okul öncesi eğitimi amacıyla hizmet veren anaokullarının açılacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak bir çalışma yürüterek konuyu karara bağlaması bekleniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Tip Koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla yapılan çalışmalarımız kapsamında, Bakanlığımız tarafından açılış izni verilen Özel Kreş, Gündüz Bakım evleri ile Özel Çocuk Kulüpleri 16 Mart'tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir." dedi.