KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı! Sınav yerleri sorgulama ekranı…

Memur olma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi gündemde yoğun bir şekilde KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Sorusunun yanıtını araştırmaya başlanmıştı ve ÖSYM'den haber geldi. Sınava az bir zaman kala ÖSYM tarafından KPSS sınav yerleri sorgulama ekranının erişime açıldığı duyuruldu. Katılım sağlayacak adaylar bir yıldır ders çalışıyor ve kamu kurum kuruluşlarında çalışabilmek için iyi puan almak istiyor. Bu noktada sınav yerleri de merak edildi, peki 2021 KPSS giriş belgesi nasıl alınır? İşte ayrıntılar…

KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı ve 2021 KPSS giriş belgesi nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılmaya başlandı. Başvuruların 28 Mayıs - 14 Haziran tarihleri arasında alındığı 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın gerçekleşeceği tarihe az bir zaman kalmışken sınav yerleri ile ilgili heyecanlanan adaylar araştırmalar yapıyordu. Peki ÖSYM, KPSS sınav giriş belgesini sorgulamak isteyen adaylar nereden ve nasıl ualşabilir? İşte cevabı…

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!

ÖSYM Başkanı Aygün: '1 Ağustos 2021 tarihinde uygulayacağımız 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır.'

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2021 KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM 2021 sınav takvimine göre KPSS A Grubu ve Öğretmenli Sınavı Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumu 1 Ağustos'ta; Alan Bilgisi oturumları 7-8 Ağustos'ta, Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu ise 15 Ağustos'ta yapılacak.

KPSS NEDİR, KİMLER KATILABİLİR?

KPSS, Kamu Personel Seçme Sınavı olarak bilinmektedir. ÖSYM tarafından hazırlanan ve her sene kamu kurum ve kuruluşlarına personel almak için yapılan bir sınav olarak öne çıkıyor. Adayların mezun olduğu bölüm ile beraber alınacak kadroları bağlı olarak farklı türler üzerinden alınan bir sınavdır. Bu bağlamda yapılacak olan sınav ile beraber kadrolar A ve B grubu olarak ikiye ayrılmak suretiyle gerçekleştirilir.

KPSS Ne İşe Yarar?

Eğitim ve mesleğe bağlı olarak devlet bünyesinde memur alabilmek için KPSS sınavı gerçekleştirilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına bu sayede nitelikli eleman alımı sağlanır. Bir yıl içerisinde milyonlarca insan Kamu Personel Seçme sınavına giriş yapar. Bazen KPSS sınavları 2 yılda bir gerçekleşirken bazıları ise her sene yapılır. Bu durum ortaöğretim ve ön lisans ile lisans mezunu olunmasına bağlı değişkenlik gösterir.

KPSS Türleri Nelerdir?

KPSS genel olarak puan türleri üzerine ele alınır ve atama gerçekleştirilir. Böylece hem mesleki açıdan hem de eğitime bağlı olarak memur kadroları doldurulmuş olur. Bu doğrultuda 3 farklı KPSS puan türü yer almaktadır. Bunlar P1, P2, P3 olarak ele alınır. Her bir puan türü farklı alanı göstermektedir ve bu alanlar üzerinde KPSS sınavı bağlamında atama sağlanır.

- KPSS P1 puanı genel yetenek ve genel kültür puanlarının ele alınması ile hesaplanır. Genel yetenek %70 ve genel kültür ise %30 üzerinden hesaplama yapılır.

- KPSS P2 puanı ise genel yetenek yüzde altmış ve genel kültür %40 üzerinden saplama ile gerçekleşir.

- Aynı şekilde KPSS P3 puanı ise eşit oranda genel yetenek ve genel kültür üzerinden hesaplanır. Bu puan türü lisans için gerçekleştirilir.

Kimler KPSS Sınavına Girebilir?

KPSS sınavına girecek olan kişiler ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunlarıdır. Tabii elbette lise mezunu olmak gerekir.