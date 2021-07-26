MEB açıklama son dakika! LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır? LGS ikinci tercihler ne zaman? | Nakil başvurusu

2021 LGS tercih yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? Milyonlarca öğrencinin ve velisinin büyük bir merakla ve heyecanla beklediği LGS tercih sonuçları için geri sayım sona erdi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları MEB tarafından bugün açıklandı. Yüz binlerce öğrenci "LGS tercih sonuçları" sayfasının açılmasını bekliyordu. Hangi liseyi kazandığını öğrenmek isteyen adaylar, sonuc.meb.gov.tr adresinden tercih sonucunu öğrenebilecek. Öte yandan sonuçların açıklanmasıyla birlikte boş kontenjanlar da belli oluyor. MEB tarafından yayınlanan takvime göre birinci nakil başvuruları 26-30 Temmuz tarihleri arasında alınmaya başlanacak. Peki, LGS tercih sonucu sonrası hangi liseye gideceğim? Hangi liseyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim? İşte LGS (liselere geçiş) nakil tarihleri 2021 ve son dakika gelişmeler!

2021 LGS tercih yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede hak kazanan adaylar sevinirken, yerleştirilemeyen adaylar ise şansını ikinci tercihlerde deneyecek. Peki, LGS tercih sonucu sonrası hangi liseye gideceğim? Hangi liseyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim? İşte LGS (liselere geçiş) nakil tarihleri 2021 ve son dakika gelişmeler!

TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

LGS tercih sonuçları "http://www.meb.gov.tr" adresinden öğrencilerin erişimine açıldı.

Sonuçların açıklanmasının ardından birinci nakil başvuruları 26-30 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

E OKUL İLE YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına TC kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

SINAVSIZ YERLEŞTİRMEDE ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 92'Sİ İLK ÜÇ TERCİHİNDEN BİRİSİNE YERLEŞTİ

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine LGS yerleştirmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

LGS yerleştirmelerinde bir önceki yıla göre çoğu alanda iyileşme yaşandığını ifade eden Özer, "2020'de sınavsız yerel yerleştirmede öğrencilerin ilk üç tercihinden birisine yerleşme oranı yüzde 91,6'ydı, bu yıl oran yüzde 91,98'e yükseldi." dedi.

SINAVSIZ YERLEŞTİRMEDE İKİLİ EĞİTİM YAPACAK YENİ OKUL YOK

Özer, 2021'de sınavsız yerel yerleştirmede tercih edilen okullarda kapasite artırımı için ikili eğitim seçeneğinin kullanılmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Birinci yerleştirme sonunda hiçbir lisede yeni bir ikili eğitim yapacak okul oluşturulmadı. Öğrencilerin yüzde 92'sinin ilk üç tercihlerinde yer alan bir liseye yerleşebilmeleri ve bu yüksek oranın hiçbir ikili eğitim olmadan yapılabilmesi MEB'in süreci ne kadar başarılı yürüttüğünü gösteriyor."

SINAVSIZ YERLEŞTİRMEDE ÖĞRENCİLERİN YARIDAN FAZLASI BİRİNCİ TERCİHİNE YERLEŞTİ

Sınavsız yerleştirmede birinci tercihine yerleşen öğrenci oranının sınavsız yerleştirme performansı açısından önemli bir gösterge olduğunu ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Sınavsız yerleştirmede, öğrencilerin birinci tercihine yerleşme oranı 2020 yılında yüzde 49,3 iken 2021 yılında yüzde 51'e yükseldi. Bir diğer ifadeyle, sınavsız yerleşen öğrencilerin yarısından fazlası birinci tercihlerindeki liselere yerleştiler. Öğrencilerin iki kez daha yerleştirmeye esas nakil hakları ve daha sonra il/ilçe komisyonları tarafından yerleştirme ve nakil hakkı olduğu da dikkate alındığında bu durum, öğrencilerin neredeyse tamamının sınavsız şekilde tercih ettikleri bir okula yerleştirilebileceklerini göstermektedir."

SINAVSIZ YERLEŞTİRMEDE İSTENİLEN OKUL TÜRLERİNE YERLEŞME ORANLARI YÜKSELDİ

Sınavsız yerleştirmede öğrencilerin istedikleri okul türlerine yerleşme oranlarında da iyileşmeler sağlandığını ifade eden Özer, şu değerlendirmeyi yaptı:

"2020'de Anadolu liselerine ilk üç tercihi arasında yer veren öğrencilerin yüzde 99'u bu okul türüne yerleştirilirken, 2021'de bu oran değişmedi. Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 53'ünün ilk tercihini bu okul türünde yaptığı tespit edildi.

Geçen yıl ilk üç tercihi arasında Anadolu imam hatip lisesine yer veren öğrencilerden yüzde 87'si bu okullardan birine kayıt hakkı kazanırken bu yıl oran yüzde 88'e yükseldi.

Anadolu imam hatip lisesine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerden yüzde 56'sının bu okul türüne ilk tercihinde yer verdiği belirlendi.

Bu kapsamda en büyük iyileşme mesleki eğitimde sağlandı. 2019'da mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 79'u, geçen yıl ise yüzde 82'si ilk üç tercihlerinde bu okul türüne yer vermişti, bu yıl oran yüzde 83'e çıktı. Geçen yıl bu okul türü, bu okullara yerleşen öğrencilerden yüzde 43'ünün ilk tercihi olmuştu, bu yıl oran yüzde 46'ya yükseldi."

SÜREÇ SONUNDA HERKES YERLEŞTİRİLECEK

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştikleri okulları değiştirmek isteyen öğrencilerin önlerindeki yeni seçenekleri içeren takvimin işlemeye devam ettiğini ifade eden Özer, şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda 26-30 Temmuz'da yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 9 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmış olacak.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak."

2021 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

30 Haziran 2021 - Merkezî Sınav Puanlarının İlanı



30 Haziran 2021 - Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı



30-16 Temmuz 2021 - Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtlarının tamamlanması



05-16 Temmuz 2021 - Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması







26 Temmuz 2021 - Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi



26-30 Temmuz 2021 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

2 Ağustos 2021- Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı



02-06 Ağustos 2021 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması



09 Ağustos 2021 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı



09-13 Ağustos 2021- Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen

öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

20 Ağustos 2021 - İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması



23-27 Ağustos 2021 - Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması



31 Ağustos 2021 - Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon

Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

06 Eylül 2021 - 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

LGS nakil başvurularında da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarında yerleştirme başvuruları alınacak. 9-13 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi yapılabilecek.

LGS NAKİL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

LGS 1. nakil ve 2. nakil başvurusu için öğrencilerden aranan şartlar aşağıdaki gibidir;

*Hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar. (Bu adaylar, hem yerel hem merkezi yerleştirme hem de pansiyonlu okullar için tercih yapabilecekler.)

*Merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrenciler yine merkezi yerleştirme için tercihte bulunabilirler. Yeni tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen adayların kayıtları daha önce yerleştikleri okulda devam eder.

*Yerel yerleştirmeyle yerleşen adaylar merkezi yerleştirme için başvuruda bulunabilirler. Herhangi bir tercihine yerleşemediği takdirde daha önce yerleştirildikleri okuldan kayıtları devam eder.