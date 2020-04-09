Koronavirüsü yenen hasta bağışıklık kazanır mı? Virüsü başkasına bulaştırır mı? Uzman doktor A Haber canlı yayınında yanıtladı 09.04.2020 12:47

Türkiye koronavirüse karşı aldığı erken tedbirlerle salgını etkilerini asgariye indirirken, bir yandan da iyileşen ve taburcu olan hastaların sayısı giderek artıyor. Peki virüsü yenen kişiler bağışıklık kazanır mı? Koronayı yenen hastalar taşıyıcı olabilir mi? Virüsü başkasına bulaştırır mı? Ayrıntılar Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sebahat Genç A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Dünya genelinde on binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs, gündemin bir numaralı konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'de alınan erken tedbirlerle salgının büyük oranda yayılması önlenirken, bir yandan da tedavisini tamamlayıp taburcu olan hastaların sayısı artıyor. Peki virüsü yenen kişiler bağışıklık kazanır mı? Koronayı yenen hastalar taşıyıcı olabilir mi? Virüsü başkasına bulaştırır mı?







Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sebahat Genç, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Uzman doktor, Türkiye'de corona virüs bulaşan kişilerin yüzde 80'inin hastalığı hafif semptomlarla geçirdiğini ve bulaştırıcı kişiler olduğunu belirterek virüsü yenmiş hastalara Covid-19'un tekrar bulaşabileceğini söyledi.



