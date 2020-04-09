Açık Kapı Projesi (Milletin Kapısı) nedir? Açık Kapı yardım başvurusu ve sorgulama nasıl yapılır? | Video 09.04.2020 12:58

Açık Kapı projesi, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulmuştur. Korona virüs belası her geçen gün artmaya devam ederken, bir yandan da hükümet vatandaşı ekonomik anlamda koruyacak tedbirler almaya yardımlar yapmaya devam ediyor. Bu yardım yollarından birisi de Açık Kapı uygulaması oldu. Adım adım acikkapi.gov.tr yardım başvurusu yapma yollarını haberimizden öğrenebilirsiniz. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan sistem sayesinde 17 başlık ve 322 konuda taleplerinizi devlet kurumlarına iletebilirsiniz. İşte, açık kapı yardım başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı!

Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? Virüs salgınıyla mücadele ettiğimiz günlerde, devlet kurumları vatandaşlara yardım etmek için seferber oldu. Bu yardım yollarından birisi de Açık Kapı uygulaması oldu. Adım adım acikkapi.gov.tr yardım başvurusu yapma yollarını haberimizden öğrenebilirsiniz. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan sistem sayesinde 17 başlık ve 322 konuda taleplerinizi devlet kurumlarına iletebilirsiniz. İşte, açık kapı yardım başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı!

AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yardım başvurusu için https://www.acikkapi.gov.tr/ sayfasına giriş yapın.

e-Devlet şifreniz var ise e-Devlet aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz, yok ise sayfada Başvuru Yap butonunu tercih edebilirsiniz.

Başvuru ekranında gelen bilgileri girin ve onay kodu gönderin.

Ardından başvuru yapabileceğiniz bölüm ekrana gelecek. Bu kısma yardım başvurusu için taleplerinizi yazarak başvurabilirsiniz.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIK KAPI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Başvurunuz sonrası sistem tarafından size verilen numarayı T.C. kimlik numaranız ile birlikte girerek ONAY KODU GÖNDER butonuna tıklayınız.

Kayıt esnasında girdiğiniz cep telefonu numarasına sistem tarafından sms olarak ONAY KODU gönderilecektir. Onay kodunuzu girdikten sonra başvurunuzun detaylarına ulaşabilirsiniz

AÇIK KAPI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIK KAPI NEDİR?

Açık Kapı başvuru ekranı, valilik hizmetleri, çalışma ve sosyal güvenlik, çevre ve şehircilik, din hizmetleri, eğitim, ekonomi ve sanayi, emniyet ve güvenlik hizmetleri, enerji, gıda tarım ve hayvancılık, tapu ve kadastro, kültür ve turizm, yerel yönetimler, orman ve su işleri, sağlık, sosyal hizmetler, gençlik ve spor ve birçok alanda başvuruların alındığı ekran olacak.

Başvurulan hizmet başlığı altında alt başlıklar da seçilerek detay verilebilecek. Eğitim durumu ve çalışma sektörü, başvuru konusu ile birlikte talep edilen hususlar arasında yer alacak.

DEVLET DESTEKLERİ ARTARAK SÜRÜYOR

Geçtiğimiz günlerde açıklanan 100 milyar TL değerinde ki ekonomik paket dahilinde mağdur ailelere, KOBİ'lere, işletmelere, işçilere ve işverenlere maddi destekler devam ediyor. Kimsenin mağdur edilmemesi amaçlanan bu süreçte, 3 Nisan 2020 tarihinde PTT personelleri tarafından 2 milyon 111 aileye 1000 TL değerinde maddi destek ulaştırılmıştı. Bu desteklerin devam etmesi adına Açık Kapı uygulamasını devreye sokan İçişleri Bakanlığı daha çok aileye ulaşmayı hedefliyor.

SOSYAL YARDIM KİMLERE VERİLİYOR?

Belirli kriterlere uyan kişilerin faydalanabileceği 1000 TL yardım, 2022 ve 3294 sayılı kanunlardan faydalanarak devletten sosyal destek alan 2 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından kriterleri hakkında bilgi verilen ve 2 milyon 111 bin kişinin faydalanacağı 1000 TL sosyal yardım parası için şartlar arasında, halihazırda 2022 sayılı kanun kapsamında sosyal yardım alma koşulu yer alacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır." denildi.